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中職／恰恰再見後 誰來當領袖級球星接班人？

2019-10-02 07:00Tzuyi

中華職棒這幾年出現球星退休潮，從Lamigo桃猿陳金鋒、統一獅林岳平及高志綱，到今年中信兄弟彭政閔陸續告別職棒舞台。至此曾經令台灣球迷瘋狂、奪得亞軍佳績的2003年亞錦賽成員，僅剩下獅隊潘威倫及陳鏞基還在打拼，另外就是還有年底限定版復出的張泰山，其餘都已成為教練或離開球場。

中華職棒的招牌球星，王光輝後有陳金鋒(右)，陳金鋒後有彭政閔(左)，那彭政閔退休...
中華職棒的招牌球星，王光輝後有陳金鋒(右)，陳金鋒後有彭政閔(左)，那彭政閔退休後誰來接棒呢？ 聯合報系資料照片
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其中預告退役的陳金鋒及彭政閔，他們都不僅是所屬球隊中的台柱，在亞洲職棒界仍有名氣的球員。另一方面，他們在國際賽中戰功彪炳，可說在台灣家喻戶曉，許多不看棒球民眾對他們也耳有所聞。尤其彭政閔沒有旅外經驗，是純中職養成的招牌球星，在恰恰退役之後，年輕球員中誰能夠在未來長期撐起這頭銜？誰又能成為下一位黃衫軍精神領袖？都是大家討論的焦點。

彭政閔揮手說再見後，誰可以傳承黃衫軍台柱？誰又能當中職招牌？檯面上的年輕球員顯然...
彭政閔揮手說再見後，誰可以傳承黃衫軍台柱？誰又能當中職招牌？檯面上的年輕球員顯然還有很大段路要走。 聯合報系資料照片
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要成為精神領袖，需要的條件包含：球技、抗壓性、穩定性、個人特質及形象等。個人球技方面，一代新人換舊人，加上科技輔助訓練一日千里，現在的年輕打者在實力上大多更加精進。無論打者的長打能力，或是投手的球速，這些容易讓球迷驚豔的表現，可說比資深球星們更勝一籌。不過即使如此，要成為球星的接班人，整體條件卻常常還是望塵莫及，目前年輕球員中，要追上他們的腳步，似乎還有不小的距離。

除了要有好的球技外，還有所謂的時勢造英雄，如同前面曾提到的幾位，他們都是創下佳績的國際賽中華隊成員。以往國際賽中，有葉君璋奮不顧身的守住本壘，有「又是高志綱」的經典一擊，自然容易造就英雄人物。然而現在姑且不論萬眾一心，光是棒協與中職聯盟間的矛盾，球員也常常成為雙方角力的犧牲品，就已經讓比賽失焦。在無法合作組成最佳陣容的情況下，戰績每況愈下，就很難創造傳奇。

把握住關鍵時刻的勝利一擊，往往會讓球員個人知名度大開，也會讓球迷津津樂道談論好多...
把握住關鍵時刻的勝利一擊，往往會讓球員個人知名度大開，也會讓球迷津津樂道談論好多年，是成為超級球星的快速路徑。 聯合報系資料照片
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球員抗壓性及穩定性，也會成為是否能堪大任的指標之一。長期的穩定表現，加上在關鍵時刻，能夠擊出重要的安打，或是能夠成功瓦解對手攻勢，都會一戰成名。不過近期國際賽，業餘球員表現反而比較精彩，但像是2017年亞錦賽發光的多位國手，他們幾乎都是與職棒無緣的球員，並沒有幫助中職造就明日之星。另一方面，因為國內開始考量國際賽分級，職棒球員在國際賽中面對的層級更高，表現與預期產生落差，一直無法讓中職出現下一位領袖級球星。

年輕球員中，許多傑出業餘球員嚮往國外職棒發展，但鮮少能發展成如陳金鋒、王建民等級的球員，多數僅在新人聯盟或小聯盟1A止步。即使他們回國後，也很難引起球迷激情。直接加入中職的球員，則是要看球團給他們的養成及整體規劃，像是中信兄弟經歷冰風暴後，養成不少年輕好手，但要如何讓他們有領袖氣息，就要更多觀察。

彭政閔退役後，黃衫軍還有林智勝、張志豪及周思齊等老將坐鎮，打線還是有領袖人物存在。但年輕球員方面，包含陳子豪、詹子賢等，球技是沒有問題，但想延續從棒球先生李居明、萬人迷王光輝、火星人彭政閔代代相傳的光環，接班成為黃衫軍的台柱，現階段看似仍有些差距。

詹子賢的球技及形象都不差，曾經在球團安排下成為遊戲中角色，或許是球隊想培養的下一...
詹子賢的球技及形象都不差，曾經在球團安排下成為遊戲中角色，或許是球隊想培養的下一個台柱。 聯合報系資料照片
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要造就一位精神領袖及看板球星並不容易，而他們也勢必都會走到退休之時。在前一個世代的球星都卸下球衣時，誰能夠接班維繫球隊的氣勢，或聯盟的可看度，就是要研究的話題，然而目前看起來接班人似乎尚待尋覓。除了前面提到中信的兩位強打外，其他各隊也已經有逐漸冒出頭的年輕好手，如獅隊蘇智傑、陳傑憲，猿隊朱育賢、林立，及悍將陳仕朋等，是該思考除了球技的培養外，如何讓他們更上一層成為球隊甚至聯盟的領袖級球星，更是招牌人物。

彭政閔

Tzuyi

工程師，喜愛書寫棒球、籃球，對CPBL、MLB、NBA、SBL皆有涉略，希望藉由文字讓看球更有樂趣！
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