中職／林恩宇感謝牛棚4資深投手 官大元爭冠期有表現

2019-10-01 22:25 中央社 台中1日電



官大元。 報系資料照 分享 facebook 兄弟隊史上次拿下中職總冠軍為2010年，官大元來不及參加，今年拚總冠軍已是投手群資深球員，下半季爭冠割喉戰中繼表現出色，是牛棚教練林恩宇點名牛棚4名關鍵資深投手之一。

兄弟隊史（含前身兄弟象隊）總計拿下7次中職總冠軍，中信兄弟隊2014至2017年都有打入總冠軍賽，但是沒能拿下總冠軍，今年團隊爭冠企圖強烈，也是為了送兄弟精神領袖「恰恰」彭政閔退休大禮。

兄弟隊本季牛棚投手表現亮眼，牛棚投手今天賽前總計拿下23勝（17敗2和），後援投手出賽防禦率4.66，為4隊最佳；林恩宇點名，很感謝牛棚投手群中的資深投手鄭凱文、官大元、李振昌和謝榮豪。

4名經驗豐富的投手帶領整個牛棚投手群，「他們做了很好的示範，年輕投手看在眼裡，也會想要跟著一起去做，不敢怠慢。」

林恩宇帶投手帶心，不希望球員教練間有距離感，也一直鼓勵球員，「不要把壓力放在身上，輸是我和投手教練要去扛，比賽有好有壞，不好的地方，也希望成為他們成長的動力，我們的心是在一起的。」

兄弟隊9月29日在洲際棒球場與富邦悍將隊交手，官大元在5局登板中繼解危，投2.1局守住平手局面，表現亮眼，但球隊最終沒能拿下勝利，今天兩隊再交手，官大元7局中繼0.1局無失分。

官大元表示，9月29日的比賽上場其實心情沒有太大的不同，但那天是彭政閔的引退賽，又可能是封王戰，希望自己可以盡一份心力；至於被林恩宇點名，他則表示，自己技術層面可能已經不如以往出色，但是平時會透過聊天方式將一些將想法跟學弟們分享。