中職／兄弟第15座季冠軍到手 彭政閔獲選MVP

2019-10-01 21:57 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



中信兄弟彭政閔引退賽後再度擔任先發第六棒指定打擊，在4局下敲出三分打點二壘安打，自己也如釋重負的露出笑容。記者余承翰／攝影 分享 facebook 中信兄弟隊今天在台中洲際球場以8：3擊敗富邦悍將隊，下半季冠軍到手，也是繼2016年上半季後，再嘗季冠軍滋味。

台中洲際球場今天湧進15283人觀戰，兄弟最近在洲際球場連續四戰觀眾破萬，第15座季冠軍到手，仍是中職史上第一，但還未確定能否直接打總冠軍賽。

中信兄弟隊今天在台中洲際球場以8：3擊敗富邦悍將隊，下半季冠軍到手，也是繼2016年上半季後，再嘗季冠軍滋味。記者余承翰／攝影 分享 facebook

中職本季只剩最後四場球季賽，悍將仍保有爭取年度勝率排名第一、挑戰季後賽的機會，因此上半季冠軍Lamigo桃猿、下半季冠軍兄弟目前進度只能說是「至少闖進季後賽」，都未確定晉級總冠軍賽。

兄弟今天打完前兩局1：3落後，三局下詹子賢二壘打追平比數，張志豪安打攻下超前分，反以4：3超前。

兄弟四局下攻勢再起，林智勝安打攻下全隊第五分，彭政閔在滿壘的情況下，揮出三分打點二壘打，把領先差距拉大成五分，成為封王戰MVP。

中信兄弟隊今天在台中洲際球場以8：3擊敗富邦悍將隊，下半季冠軍到手，也是繼2016年上半季後，再嘗季冠軍滋味。記者余承翰／攝影 分享 facebook

彭政閔生涯累積出賽1798場，只要再打兩場，將是張泰山之後，中職史上第二位出賽滿1800場的球員；他打過10次總冠軍賽，2001、02、03、10年封王，目前在「台灣大賽」累積出賽56場，73支安打、得39分都和張泰山並列第一，今年有機會奪下生涯第五座總冠軍，在退休前達成最完美成就。

中信兄弟彭政閔引退賽後再度擔任先發第六棒指定打擊，在4局下敲出三分打點二壘安打。記者余承翰／攝影 分享 facebook

中信兄弟彭政閔（左）引退賽後再度擔任先發第六棒指定打擊，在4局下敲出三分打點二壘安打，自己也如釋重負的露出笑容。記者余承翰／攝影 分享 facebook