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永信杯／王者豐商創6連霸 東山高中5連后

2019-10-01 21:55聯合報 記者林宋以情╱即時報導

高女組東山高中締造五連霸。圖／海碩整合行銷提供
高女組東山高中締造五連霸。圖／海碩整合行銷提供
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第46屆永信杯全國排球錦標賽1日在台中大甲鐵砧山永信運動公園邁入最後一天賽程，賽事決戰日，所有球員卯足全力，邁向爭奪冠軍的道路。高男組衛冕軍豐原高商展現犀利攻勢，不負眾望，締造六連霸王朝；高女組東山高中則是順利寫下五連霸偉業。

高男組最受矚目的豐原高商，四強戰中先擊敗明德高中，緊接著冠軍戰交手曾文農工，以25比21奮勇搶到首局，次局再度提升攻擊火力，以25比18結束比賽，將永信杯王朝推進至六連冠。

豐商隊長吳國強說：「非常高興能夠完成六連霸，尤其大家在場上面對強敵，頂住壓力，無所畏懼。」

高女組東山高中在本屆永信杯依然無人能敵，在冠軍戰以25比13、25比17氣走苑裡高中，贏得永信杯五連霸偉業，東山高中教練莊明叡表示，「本場比賽球員表現穩定，接下來迎接高中排球聯賽，我們會返回學校繼續調整不足的地方，力求最佳表現」

大專組部分，冠軍陣容大洗牌，遠東科大以兩個25比17擊敗上屆冠軍球隊交通大學，在大專男組封王；大專女組中原大學以25比20、25比19，取代靜宜大學摘下后冠。

其餘戰況，國男組、國女組冠軍分別是潭秀國中、雙十國中；五年級男童組、五年級女童組為中庄國小封王，六家國小稱后；六年級男童組、六年級女童組由大雅國小藍、六家國小完成二連霸。

高男組豐原高商創下六連霸。圖／海碩整合行銷提供
高男組豐原高商創下六連霸。圖／海碩整合行銷提供
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