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12強／3大失意人撐輪值 是悲情也是最好的選擇

2019-10-02 07:00Ramos

世界棒球十二強賽昨天中華隊公布28人名單，這份名單綜合各項考量，包含大聯盟40人名單內球員不能選、選手意願、選手近況、選手是否合乎短期國際賽事需求、能否應對中南美洲球隊、隊形考量和總教練思維，整體而言，算是盡可能納入所有好手，已經是一份相當不錯的名單。

很多球迷會說，那個誰誰誰為什麼不選？那個誰誰誰為什麼可以入選？這根本就不是最強中華隊！

中華隊世界12強棒球賽28人名單昨天公布，中職會長吳志揚（左起）、總教練洪一中、...
中華隊世界12強棒球賽28人名單昨天公布，中職會長吳志揚（左起）、總教練洪一中、體育署長高俊雄共同揭曉。 記者蘇志畬／攝影
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必須強調的是，近十幾年一級國際賽事，我們總是說要組最強中華隊，但哪一屆真正盡如人意？又有哪一屆沒有所謂遺珠之憾？又有哪一屆中華隊教頭沒被罵翻？

回過頭來看近十幾年中華隊在一級國際賽事的表現，第一屆經典賽中華隊輸日、韓，只贏中國，預賽遭淘汰；第二、四屆經典賽中華隊總計5戰全敗，還輸中國，導致下屆賽事都要從資格賽開始打起，即使打得火熱的第三屆經典賽，中華隊也只有2勝3敗，戰績慘澹。

2004、2008年奧運中華隊都不曾闖進四強，還輸中國、義大利等球隊，上一屆世界十二強賽，中華隊2勝3敗，預賽就遭淘汰，在12支參賽球隊只名列第9，這就是我們在一級國際賽事的表現，相當不理想。

上屆世界棒球12強賽中華隊雖然無緣8強，但每場比賽都拚盡全力，帶給球迷高水準的比...
上屆世界棒球12強賽中華隊雖然無緣8強，但每場比賽都拚盡全力，帶給球迷高水準的比賽內容。 聯合報系資料照片
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中華隊一直想超越對手南韓，2008年北京奧運摘金牌，第一屆世界十二強賽奪冠，第一屆經典賽2度擊敗日本，也贏過美國，第二屆經典賽打到冠軍戰延長賽，最後才以3:5不敵日本，近十幾年一級國際賽事，南韓成就相當亮眼。

頂級國際賽事比的是各國棒球底蘊，許多歐、美、澳等各州好手都在美國大小聯盟體系發展，實力自不待多言，亞洲的中、日、韓職發展良莠，決定國際賽成績，日職就不用多說，韓職連12年平均每場觀眾人數破萬，拉抬基層棒球發展，軟實力不說，最直接的觀察點就是球場。

遠的不看，也不比職業等級球場，今年U18世界盃棒球賽在南韓釜山機張郡夢公園棒球場舉行，整個園區不管是人工草皮或天然草皮球場，整體看上去只有讓台灣球迷和球員羨慕的份，而且這還不是南韓境內最好的球場或訓練基地。

反觀今年在台灣台南進行的U12世界盃棒球賽，主場地在亞太棒球訓練中心，草皮狀況只有慘不忍睹可以形容，球場設計也有很多瑕疵，兩相對照，國內相關單位豈能不汗顏；見微知著，大型國際賽事比賽場地尚且如此，就可以想像，整個台灣基層四級棒球球隊訓練環境有多麼艱困，他們所能得到的資源是多麼缺乏。

U12世界盃棒球賽在台南舉行，比賽場地實在不行，遇點雨馬上就不能用。 聯合報系資...
U12世界盃棒球賽在台南舉行，比賽場地實在不行，遇點雨馬上就不能用。 聯合報系資料照片
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今年U18世界盃中華隊奪冠，還扳倒超級強權美國、日本，這是非常不容易的成就，要知道，台灣青棒球隊資源和訓練環境不比美、日、韓，但選手素質卻能與他們抗衡，這已是奇蹟，關關難過關關過，取得難能可貴的榮耀。

中職只有4隊，規模和對抗性都不如日、韓職，基層環境也輸，資源和環境差非常、非常多，棒球選手的社會地位也遠遠不及，中華隊要在一級國際賽事擊敗日本、南韓只能靠偶然，以這十幾年一級國際賽事來看，輸日、韓竟已成必然。

回過頭看，這幾年中職4隊幾乎沒有主宰戰局的先發投手，十二強賽中華隊要挑一名中職先發投手竟是如此困難，將廖乙忠納入28人名單出現不少質疑聲浪，如果中職球隊夠多，先發投手人才庫足夠，競爭力更強大，何須靠旅美(江少慶)、旅日(張奕)甚至業餘投手(吳昇峰)。

本屆12強賽中華隊3位主戰先發都不是傳統上的業餘或職棒名將，但卻是目前能挑出來的...
本屆12強賽中華隊3位主戰先發都不是傳統上的業餘或職棒名將，但卻是目前能挑出來的最佳人選。 聯合報系資料照片
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值得一提的是，廖乙忠去年還是中職選秀落榜生，一度無法擠進職棒窄門，張奕去年在日職棄打從投另覓新天地，否則早已無揮灑空間，吳昇峰以前是兄弟象練習生，不曾打過一天職棒，甚至有一段時間被視為沒實力打職棒，如今，十二強賽中華隊先發輪值要靠這3大「失意人」撐起一片天。

選廖乙忠，而不選王溢正、陳仕朋、江辰晏，只能說可以檢視這3名左投成績、近況、心理素質、大賽抗壓性有沒有不如廖乙忠之處，相信中華隊總教練洪一中心中自有一把尺。再說，近兩個月廖乙忠先發7場，戰績2勝1敗、防禦率2.14、被打擊率0.219，42局只出現11次四壞保送，近況確實不錯，入選有其考量。

也有人問為何選高宇杰、岳東華？那麼要反問，中職有沒有比高宇杰、岳東華更出色的球員？高宇杰下半季盜壘阻殺率高達0.615，對方發動13次盜壘，遭阻殺8次，9月打擊率也有0.316，岳東華能守內外野多個守備位置，9月打擊率0.364，兩人近況都不錯，再說，國際賽不是選明星球員，而是選實用性高的球員。

高宇杰（左）本季在攻守上都繳出優異的成績，而且他與廖乙忠投捕搭配很有默契。 聯合...
高宇杰（左）本季在攻守上都繳出優異的成績，而且他與廖乙忠投捕搭配很有默契。 聯合報系資料照片
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十二強賽28人國手名單，桃猿和中信兄弟球員總計15人，比例過半，兩隊可望在中職總冠軍賽決戰，應可維持比賽手感到十二強賽，也算是不錯的選擇。

最後要說的是，與其每次一級國際賽事討論國手名單有哪幾位遺珠之憾，倒不如力促中職增加球隊，強化比賽對抗性，擴大國內職棒人才庫，這樣才能帶起基層棒球發展，唯有人才源源不絕湧現，職棒才會更強，也才不用擔心每次國際賽「只有這些人可以選」的窘境。

Ramos

職棒元年開始看棒球，喜歡看大聯盟賽事，但更關注本土的中華職棒，沒有棒球的日子就無法呼吸。
【橘世代全新上線】人人都可以國外自助行！旅遊作家943實用Tips分享

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