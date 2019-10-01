澎湖國際鐵人三項賽 日本神谷泰平奪冠

2019-10-01 19:50 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



2019 LEXUS IRONMAN Taiwan澎湖國際鐵人三項賽今年共有29國選手參賽。圖／主辦單位提供 分享 facebook 2019 LEXUS IRONMAN Taiwan澎湖國際鐵人三項賽日前在澎湖舉辦，本屆是IRONMAN Taiwan第4度移師澎湖舉辦，重新回到美麗的嵵裡沙灘舉辦，清晨六點由許智富副縣長、教育處蘇啟昌處長、教育處副處長林長安和鐵人公司董事長林澤浩一起鳴槍開賽，揭開賽事序幕。

邁入五週年的IRONMAN Taiwan受到熱烈矚目，一共吸引了29國700多名國內外頂尖鐵人好手參加，齊聚菊島角逐35名2020 IRONMAN世界錦標賽的參賽資格。其中，國外選手多達5成的比例，加上陪同而來的親友眷屬加油團，熱鬧滾滾的景象讓人彷彿置身國外。

其中226公里賽事，男子組第一名是來自日本的的神谷泰平，總成績9小時27分10秒，第二名則是我國選手謝漢霖，總成績9小時33分21秒。

「台灣真的是我的幸運地。」冠軍神谷高興地說，他曾在2017年IRONMAN Taiwan 澎湖國際鐵人三項賽奪下分齡組冠軍，不但拿到IRONMAN KONA世錦賽的門票，也在賽後成功向現在的太太求婚成功，人生的夢想都在IRONMAN Taiwan逐步實現。

女子組方面亦咬牙奮戰，拼出令人驚豔的佳績，第一名來自日本的孫崎虹奈總成績11小時08分31秒，身為三鐵雜誌編輯的孫崎虹奈一直都很喜歡鐵人三項運動，去年也曾來參加IRONMAN Taiwan 澎湖國際鐵人賽，但成績不甚理想。今年重新加強了訓練量捲土重來，一舉拿下女子組的冠軍，她喜極而泣地說：「沒想到可以拿到第一名，真的很感謝大家。」

才剛在法國2019 IRONMAN 70.3 世界錦標賽戴著埔鹽順澤宮帽奪下冠軍的艾登（Gustav Iden），這次也特別錄製了一段影片幫所有的選手加油打氣，希望大家能好好享受賽事。