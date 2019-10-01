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12強／日本武士隊28人名單 被譽最強陣容

2019-10-01 18:37中央社 東京1日綜合外電報導

12強賽日本名單。 擷圖自畫面
12強賽日本名單。 擷圖自畫面
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日本武士隊監督稻葉篤紀今天公布世界12強棒球賽28人名單，由於陣中包括巨人隊強打坂本勇人及養樂多隊山田哲人，被日媒譽為「最強陣容」。

日本東京體育網報導，世界12強棒球賽被視為明年東京奧運前哨戰，稻葉篤紀展現奪冠企圖。日本武士隊將於10月下旬在宮崎及那霸進行集訓，並於10月31日及11月1日與加拿大隊進行「強化練習賽」。

日媒Full-Count報導，稻葉篤紀今天舉行記者會，公布世界12強棒球賽的日本隊成員。日本預計11月5日進行12強首戰。這次28人名單包括秋山翔吾、源田壯亮及外崎修汰等，這3人去年也曾入選「2018年美國職棒大聯盟美日明星賽」的日本隊成員。

軟銀隊外野手周東佑京與巨人隊投手中川皓太，是首度入選日本隊。

由於名單包括巨人隊的坂本勇人及養樂多隊的山田哲人，日本隊這次可說是備戰明年東京奧運所提出的「最強陣容」，稻葉說，日本隊是由最合適的成員組成。

日本時事通信社報導，這次軟銀隊與巨人隊各有5名球員入選28人名單，並列最多；球季中受傷的巨人隊投手菅野智之未入選。這次沒有阪神隊及羅德隊球員入選。

日本武士28人名單

投手：岸孝之（樂天隊）、山岡泰輔（歐力士隊）、松井裕樹（樂天隊）、山口俊（巨人隊）、山崎康晃（DeNA隊）、今永昇太（DeNA隊）、大野雄大（中日隊）、高橋禮（軟銀隊）、千賀滉大（軟銀隊）、山本由伸（歐力士隊）、森原康平（樂天隊）、中川皓太（巨人隊）、田口麗斗（巨人隊）。

捕手：小林誠司（巨人隊）、會澤翼（廣島隊）、甲斐拓也（軟銀隊）。

內野手：山田哲人（養樂多隊）、源田壯亮（西武隊）、淺村榮斗（樂天隊）、菊池涼介（廣島隊）、外崎修汰（西武隊）、坂本勇人（巨人隊）、松田宣浩（軟銀隊）。

外野手：近藤健介（日本火腿隊）、周東佑京（軟銀隊）、吉田正尚（歐力士隊）、鈴木誠也（廣島隊）、秋山翔吾（西武隊）。

巨人軟銀樂天
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