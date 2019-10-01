12強／左投僅陳冠宇 先發投手挑四人

2019-10-01 17:00 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



中華隊世界12強棒球賽28人名單今天公布，中職會長吳志揚（左起）、總教練洪一中、體育署長高俊雄共同揭曉。記者蘇志畬／攝影 分享 facebook

中華隊世界12強棒球賽28人名單今天公布，投手共計13人，其中左投僅日職羅德隊陳冠宇一人，總教練洪一中坦言，左投跟先發投手都是這次名單中比較擔心的地方。

中華隊預賽有三場比賽，複賽若一路打進冠軍戰則是四場，洪總表示：「名單內有四個先發投手，其他大部分是中繼。」至於先發人選，洪總未明確指出，僅暗示：「平常不先發不可能到時候先發，江少慶、吳昇峰、廖乙忠，都是可以準備的。」

歐力士隊投手張奕今年升上一軍，轉先發後拿下二連勝，但後面四場都未投滿五局，總計2勝4敗、防禦率5.93，洪一中仍將他視為先發人選，對他後期不穩並不擔心，「每個投手每一場表現有起有落，他有條件進入12強。」

而名單中左投只有陳冠宇一人，還在等王維中能不能加入，洪一中說：「這個部分也是比較擔心的地方，台灣左投不多，只有一個陳冠宇，選訓會議上也有些討論，左投少就看到時比賽怎麼運用。」

至於旅外投手球數限制，原本僅有林凱威所屬球團有提出限制，但後續也放寬，洪一中表示，詳細狀況仍要等與王建民碰面後，再了解旅美投手狀況。

外界擔心投手人數是否不足？洪總表示：「有好手就會增加，但目前看來，三場比賽在正常情況下，13個投手應該就夠了，情況不對，一場7、8個也不夠用。」