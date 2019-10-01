12強／旅外球員遺珠 王維中、陽岱鋼觀察中

2019-10-01 16:35 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



中華隊世界12強棒球賽28人名單今天公布，總教練洪一中出席記者會。記者蘇志畬／攝影 分享 facebook 中華隊世界棒球12強賽28人參賽名單今天公布，旅外球員共計七人，不過旅美的王維中卡在合約問題並未入列，效力日職讀賣巨人隊的陽岱鋼因出賽不多，仍在觀察中。

王維中今年從韓職重返美職，先後效力運動家隊、海盜隊，總計在大聯盟出賽25場，拿下3勝0敗，防禦率3.77，雖然目前仍在40人名單中，但合約僅到今年球季結束。

中華隊12強總教練洪一中表示：「王維中目前卡在合約，他個人有很強意願參加，如果年底沒約，有機會參加，但有合約的話還要看內容，應該近期會有決定。」

旅日野手陽岱鋼今年出賽110場、208打數，打擊率2成74，繳出不錯的成績單，不過球季尾聲多半以代打、代守出賽，洪總表示：「因為我在台灣，只能透過電視觀察，狀況沒辦法掌握得很清楚，所以名單沒有他，但會持續觀察。」

除了旅外球員，今年在中職表現出色的中繼投手鄭凱文原本也在名單中，洪總表示：「有考慮過凱文，也有徵詢，但他認為今年投球局數太多，手臂上可能有點負擔不了，名單本來是有他。」

由於28人名單仍有8人可以調整，洪一中表示，會參考10月亞錦賽的中華隊成員狀況，表現出色也可能納入名單，「但不會大幅度更換，而是小幅度的調整。」