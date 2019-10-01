MiLB／林家正小聯盟初體驗 感覺很新鮮

2019-10-01 16:36 中央社 舊金山30日專電



林家正小聯盟初體驗。 報系資料照 分享 facebook 台灣第一位經選秀加盟美國職棒的捕手林家正，剛剛完成人生首次的美國職棒體驗。他說：「在小聯盟的過程很新鮮。」

即將回台養傷的他，不忘鼓勵台灣高中生運動員要勇敢追夢，把握時機增加自己的曝光率，展現球員不怕輸的精神。

林家正（Lyle Lin）從新埔國小少棒、二重國中青少棒、穀保家商青棒到美國高中棒球校隊，一路走來，他的心態也跟著改變。從最初的純屬好玩，到把打棒球當作自己的人生目標，就是靠著一股對棒球的熱愛和堅持。

回憶起高中二年級時收到亞利桑那州立大學（ASU）希望他加入球隊的邀請，當時林家正一度陷入長考。

因為他同時也收到加州大學洛杉磯分校（UCLA）、猶他州大學 （U of Utah）和佩珀代因大學（Pepperdine University）等球隊的青睞；在參觀校園和教練見面後，最後選擇進入亞利桑那州立大學。

目前就讀亞利桑那州立大學的林家正接受中央社記者專訪時說，亞利桑那州立大學有歷史悠久的棒球傳統和資源，對於日後想進入美國職棒的他，是個不錯的助力。

不過，他也坦言，剛開始的大學生活，忙碌在課業和訓練之間，加上這裡的棒球水準的難度大幅提升，讓他有些適應困難。還好經過一學期的調適，學會如何掌控時間，順利度過了調適期。

很幸運地，他得到教練重用，在大一成為先發球員，擔任一壘手和捕手，沒坐冷板凳。

由於大學球隊競爭激烈，他說，開學時名單上約45位球員，到春天球季開始時只有35人。訓練的時間也由剛開始每天1小時，逐漸增加至每天3小時。

球季期間，林家正的課程都安排在中午12點以前，因為一週有3、4場球賽，午後就得出發，有時還得飛到外州，非常耗時。還好學校為球員提供家教輔導和諮詢導師，協助解決學業和生活上的不同挑戰。

根據亞大校隊的統計數據，林家正今年在大學球季轟出9支全壘打、66支安打，為球隊帶來50分打點（RBI），打擊率3成，表現突出。2018年曾獲選美國第一級大學（Division 1） 百大潛力球員之一。2017榮獲太平洋12校聯盟明星球員殊榮。

而十分順利的，林家正在今年大學球季結束後，6月與亞利桑那響尾蛇隊簽約，接受球隊指派，投入小聯盟賽季參賽。

讓他覺得暖心的是，因為大學還有一年才畢業，除簽約金，他還收到球員生涯結束後，一筆完成大學學業的相關費用。

談起進入小聯盟的初體驗，他說，在小聯盟打球感覺很新鮮。球員來自世界各地，讓他接觸到不同文化，聽到多國語言，非常有意思。

隨著小聯盟球季的結束，林家正即將前往多明尼加練球。之後回台灣放個長假，預計明年1月回美，並為2月開始的春季集訓做準備，面對未來職棒的各種挑戰。

他表示，離開台灣6年，每次回台灣的假期都只有2星期，這次終於可以待2到3個月。「打了一整年的球、終於可以輕鬆一下。利用這個時間把身上大大小小的傷養好。」

他鼓勵有才華的高中生運動員勇敢追夢，把握時機準備運動精華片段和體育履歷主動出擊，直接聯絡大學教練，為自己增加曝光率，也展現球員不怕輸的企圖心。