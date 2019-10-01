日職／備戰關鍵下季 王柏融不打12強是較佳選擇

效力火腿的王柏融，在結束旅日首年的全部賽程後，於28日搭機返台。王柏融去年季後頂著中職最強打者的名號風光入札日職火腿，可惜初闖日職，無法突破對方投手的壓制，加上大小傷勢影響，整年下來只出賽88場，不但無法達到規定打席數，僅有2成55打擊率、3轟及35分打點的表現，日職首年的成績並未達到台灣及日本兩國球迷的期待。

其實不只王柏融，火腿今年的洋將群對戰力的幫助可說是近幾年來最差，洋投中只有後援先發兩頭跑的羅德里奎茲(Bryan Rodriguez)交出6勝7敗13個中繼點這還可以的成績，其餘3人不是因傷整季或好幾個月沒出賽，就是表現奇差，目前看起來明年火腿的洋將陣容會有一番大變化，不過王柏融因簽3年約，還不用擔心明年續留的事情，但另一方面，明年卻會是王柏融能否再留在火腿的關鍵年，雖說是3年約，如果明年的成績跟今年還是差不多，那證明實力就只到這，火腿也是有提前解約、乾脆買斷合約，或是都讓王柏融待在二軍的可能性，當然，這並不是台灣球迷想看到的，那麼，王柏融在這個季後，到底能做些什麼事呢？

王柏融本季的成績是不可能符合火腿隊的期待，雖然有合約護身，但還是要積振尋找突破之道。 聯合報系資料照片 分享 facebook

把身上的傷養好

旅日的第一年，王柏融受了好幾次傷，4月底跑壘左大腿不適、7月守備右肩受傷、8月打擊觸身球導致腳挫傷等，都讓王柏融曾下過二軍或坐板凳休養一段不算短的時間，今年的表現不佳，與這些傷勢多少也有些關係，日前《日刊體育》又報導王柏融球季末其實是帶傷上陣，因此打擊狀況每況愈下，雖然內容未證實，但如果身上仍有傷，就趁季後趕快治療好吧，順便也讓身體休養一陣子。

練好基本的日文

初到日本打球，尤其是氣候、環境及飲食都與濕熱的台灣完全不同的北海道，適應上一定有其困難度，5月中筆者第一次踏上札幌，就身有所感，但經過一整個球季，明年要怎麼去適應北海道的環境，甚至連奔波至日本各球場打球的狀況，相信王柏融在這些方面應該都已不是問題，不過語言就不是一年就可以學好的，尤其是依賴蕭一傑在幫忙翻譯的情況下，趕緊把基本的日文練起來，才能跟教練、隊友或球迷做進一步的溝通交流，這樣也能夠直接增加自己在球隊及球場上的安定感。

王柏融（中）在休季期間，應該先把身體養好，並加強日語能力，才能跟教練團和隊友有更好的溝通。 聯合報系資料照片 分享 facebook

藉由資料研究投手及擬定打擊策略

王柏融在下個訓練階段展開前還有一些時間，現在除了養傷及讓身體休息外，也可以考慮請國內有轉播日職的電視台幫忙，剪輯一些自己在對戰不同投手時的影片，或是研讀球團提供的數據，藉由這些資料，更加研究日職的投手，也修正自己的打擊策略，就連在電視機前看球的球迷都能看出他在日職的打擊與在中職時有所不同，相信王柏融身邊的球界人士或球評也能夠給予適當的建議。

向旅日前輩請益

目前在日職打球且有較多一軍出賽機會的尚有陽岱鋼、宋家豪、陳冠宇等人，球季中各自打拼，只有在對戰時才有機會碰面，季後王柏融不妨趁大家都回到台灣時，向這些前輩們請益，尤其是同為打者的陽岱鋼，因為不同聯盟，對戰機會只有交流戰的3場，東京與札幌也有很遠的距離，除非王柏融下二軍在千葉，否則季賽期間兩人應無法見太多次面，季後在台灣或許是個交流的好機會。不過陽岱鋼及宋家豪現在仍在日本備戰季後賽，如果陽宋陳3人及王柏融都要打世界棒球12強賽，那同隊期間應該就是王柏融向前輩討教的最佳時機，但其實以王柏融在日職的成績及首年的疲勞累積，筆者並不希望王柏融去打11月的12強就是了。

參加完整秋訓

火腿的秋訓通常都會在10月底開始，今年日程與12強賽衝突，王柏融也有婉拒徵召而去參加完整秋訓的可能性，在秋訓中與教練團討論，調整打擊策略及進行其他訓練等，對王柏融現階段在日職生涯的幫助會比打國家隊更大。

王柏融(左)在6月時曾對洪總(右)表達參加12強賽的意願，但依現在的狀況，參加球隊秋訓可能是更佳的選擇，只能跟洪總說抱歉了。 聯合報系資料照片 分享 facebook

雖然王柏融在球季末的好幾場比賽都坐滿板凳，但不可否認的是除了受傷以外，監督栗山英樹在季賽期間著實給了王柏融不少的上場時間，不過目前栗山去留未定，明年王柏融有很高的機率會遇到一個剛上任的新監督，新監督當然要衝一波戰績，而球團應該同時也會再找新洋砲來補足今年疲弱的火力，明年如果王柏融還是沒有辦法交出符合洋砲的成績，保持競爭力，那就不太可能有像今年這麼多的上場時間了。