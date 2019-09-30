中職／兄弟再戰悍將爭王 彭政閔：目標總冠軍

2019-09-30 18:08 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



彭政閔本周補賽仍有可能繼續上場，兄弟目標就是總冠軍。 記者侯永全／攝影 分享 facebook

中信兄弟隊昨天在「恰恰」彭政閔引退賽1：2不敵富邦悍將隊，未能提前搶到下半季冠軍，兩隊明天繼續在台中洲際球場進行補賽，再度成為兄弟封王戰，推出洋投萊福力全力搶勝，悍將隊則由班華德應戰。

兄弟下半季33勝23敗，領先悍將隊三場勝差，封王情勢十分樂觀，悍將隊淘汰指數只剩1，下半季最後兩戰毫無輸球本錢，也沒有自力封王的條件。

萊福力本季出賽30場（26場先發），投出9勝11敗1中繼，目前防禦率3.19在全聯盟排名第二，只落後悍將隊羅力的2.78，明天爭取個人本季第十勝，堪稱本季最重要的一戰。

萊福力目前三連勝，而且最近四場先發都是優質內容，合計27局失6分，其中5分自責，近況十分穩定，但本季對悍將隊十場先發只有4勝5敗、防禦率3.39。

班華德八月底升上悍將隊一軍，本季五場先發投出1勝3敗、防禦率6，對戰兄弟兩場合計10.2局失六分全是自責，吞下1敗、防禦率5.06。

兄弟本周還有四場補賽，明天對戰悍將後，10月2、4、5日再到桃園球場和Lamigo桃猿隊交手；彭政閔結束引退儀式後，接下來比賽是否再亮相，就看兄弟總教練伯納的決定。

「全看教練的安排，有機會當然希望自己在場上奮鬥。」彭政閔說：「引退賽之前，大家都了解之後可能繼續打，球團也有談過，希望今年拿下一座總冠軍，這就是現階段目標。」