中職／彭政閔吸票效應驚人 各隊9月觀眾大爆發

2019-09-30 15:37 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



受惠彭政閔引退效應，中職九月觀眾人數大幅成長，光是中信兄弟隊18場比賽就吸引15萬3809人進場，單戰平均8545人。 記者侯永全／攝影 分享 facebook

「恰恰」彭政閔生涯19年即將畫下句點，最近一舉一動受到球迷高度關注，中職九月觀眾人數大幅成長，光是中信兄弟隊18場比賽就吸引15萬3809人進場，單戰平均8545人，不管主、客場球隊都受惠，他的魅力實在驚人。

兄弟這18場比賽有六場觀眾人數破萬，昨天、前天在台中洲際球場進行的「金控大戰」，兩場加起來就有40223人，連兩戰超過兩萬人也是中職歷年球季賽空前紀錄。

值得一提的是，兄弟9月18日在新莊球場對富邦悍將隊之戰，吸引爆滿12100人觀戰，22日在桃園球場對決Lamigo桃猿隊湧進13732人，就連今年主場平均觀眾只有四千人左右的統一獅隊，15日「恰恰府城告別秀」也有7098人進場，彭政閔完全成為「超級吸票機」。

彭政閔在引退儀式中，向球迷揮手道別。 記者侯永全／攝影 分享 facebook

拜彭政閔引退之賜，兄弟九月不但賺飽票房、商品，18場比賽拚出11勝7敗，也穩住下半季排名第一，明天在台中洲際球場對悍將之戰只要贏球，就能繼2016年上半季後，再嘗季冠軍滋味。

中職去年九月平均觀眾4937人，單月人數排名倒數第二（三月到九月），今年九月38場比賽共有24萬7242人進場，平均數提高到6506，不但比去年同期大幅成長32%，也成為本季觀眾最多的月份。

中職本季已經打完235場比賽，只剩最後五場補賽，目前總觀眾人數134萬6008人，單場平均5727人也比去年5457人成長5%，進場數寫下近三年新高。

今年在七座球場進行的比賽，共有九場滿場紀錄，其中八場都有兄弟出賽，高人氣的彭政閔退休後，新生代球員很難找到接班人，這對中職明年票房將是極大考驗。