親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
恰是傳奇
棒球
MLB
NBA
籃球
台將征戰日職
棒協賽事特報
綜合
路跑

何韻詩遭潑漆案 警方擴大偵辦再拘提6人到案

運動筆記【MGC點將錄、49之23】黑崎老僧 園田隼【MGC點將錄、49之18】出水芙蓉 一山麻緒
健行筆記帶著一群小孩走過陽明山大縱走東段士林/雙溪公園步道
NBAManu Ginobili戴假髮現身 (2019超級企鵝名人賽)明星與他們的NBA故事｜Feat. 田壘 (下)

日職／前興農牛投手高津臣吾 將接養樂多教頭

2019-09-30 15:11中央社 台北30日綜合報導

日媒報導，二軍總教練、前中職興農牛隊洋投高津臣吾將接任一軍總教練職務。 聯合報系...
日媒報導，二軍總教練、前中職興農牛隊洋投高津臣吾將接任一軍總教練職務。 聯合報系資料照
分享

日職養樂多隊本季戰績不佳，日媒報導，二軍總教練、前中職興農牛隊洋投高津臣吾將接任一軍總教練職務。高津臣吾在台期間，曾自掏腰包替台中球場裝冷氣，至今仍是趣聞。

日職季賽143場已打完，養樂多隊戰績59勝82敗2和，勝率僅4成18，在中央聯盟排名墊底。球團也做出教練團異動，根據日媒報導，原二軍總教練高津臣吾將接下一軍總教練職務，並於10月1日舉行發布記者會。

高津臣吾職棒資歷豐富，先後在日職效力15個球季，有286次救援成功，是日職著名的救援王，也曾於2004至2005年間赴美國職棒發展，大出賽成績8勝6敗27救援成功；2008年赴韓職發展，韓職出賽成績1勝8救援成功。

高津臣吾2010年以月薪1萬3000美元加盟中職興農牛隊，後援出賽40場，戰績1勝2敗26救援成功，出賽防禦率1.88；高津臣吾除了成績之外，在台灣最為人樂道的趣事是自掏腰包，替台中棒球場球員休息室和更衣室裝冷氣。

高津臣吾2012年正式引退，2014年起加入日職養樂多隊教練團，日職球員生涯先後4度拿下最佳救援投手獎項，球團看重他的經驗，高津臣吾先後任一軍投手教練、二軍總教練，明年球季將接下一軍總教練重任。

養樂多中職棒球
【會員領好禮】gogoro、GoPro、仟元禮券...人人有獎 ➠ 倒數計時

相關新聞

中職／彭政閔吸票效應驚人 各隊9月觀眾大爆發

2019-09-30 15:37

韓職熄火、美職狂轟 應該都是比賽用球的問題

2019-09-30 07:00

日職／能吃局數強投變好少 洋聯6投進榜創新低

2019-09-30 07:00

中職／味全龍首場正式賽對澳職 張泰山宣布復出

2019-09-30 11:57

中職／獅69敗 追平隊史最慘

2019-09-30 01:05

中職／蔣砲、陳鴻文 阻象封王

2019-09-30 01:05

中職／獅隊對猿3戰失42分 69敗追平隊史最慘

2019-09-29 21:45

中職／蔣智賢致勝轟陳鴻文關門 悍將擋兄弟封王

2019-09-29 20:41

中職／彭政閔最後打席滾地出局 兄弟1:2落敗

2019-09-29 20:38

日職／山本由伸補足局數 有原航平防禦率王飛了

2019-09-29 18:54

中職／兄弟戰績上升關鍵 教頭稱與洋砲離隊有關

2019-09-29 18:15

中職／兄弟下半季快封王 教頭心中MVP是鄭凱文

2019-09-29 18:07

日職／阪神5連勝絕處逢生 最終戰贏就進季後賽

2019-09-29 17:55

中職／恰恰引退賽先發 悍將戴培峰：很榮幸

2019-09-29 17:19

中職／恰恰引退又是封王戰 壽星吳東融許願拋彩帶

2019-09-29 16:39

中職／恰哥比M1重要 李振昌出「祈雨」這招

2019-09-29 16:37

中職／中信夢幻劇本 恰恰引退日拚半季封王

2019-09-29 08:26

中職／紐維拉把關8局 兄弟點亮半季封王M1

2019-09-28 23:41

中職／猿隊回年度勝率第一 李茲勝投王幾無懸念

2019-09-28 21:13

中職／紐維拉8局好投克悍將 中信封王M1

2019-09-28 20:17

中職／29日先發擋中信封王 羅力：他們很會打下半季

2019-09-28 16:50

中職／沒保送林智勝導致輸球 陳連宏承擔結果

2019-09-28 16:39

中職／二軍總冠軍賽開打 兄弟搶下第一勝

2019-09-28 16:38

中職／樂天入主Lamigo 凸顯加盟辦法不合理

2019-09-25 07:00

中職／浪費一身好功夫 5球員值得更多機會

2019-09-25 07:00

日職／挖MVP還打不贏廣島 巨人優勝光環褪色

2019-09-23 07:00

日職／梅森傑、郭泰源從一而終 同留FA後遺憾

2019-09-19 07:00

中職／先發及牛棚都失調 桃猿面臨巨大危機

2019-09-18 07:00

日職／亞冠曾狠K中華隊 今永重振成澤村賞熱門

2019-09-17 07:00

日職／調度補強皆受質疑 栗山英樹續任大危機

2019-09-16 07:00

中職／悍將缺乏年輕重砲 火力接班成為隱憂

2019-09-11 07:00

日職／松坂世代又兩人退 明年恐只剩和田、藤川

2019-09-10 07:00

日職／拚4本土球員百分打點 西武打線史上最強

2019-09-09 07:00

日職／30轟3人組27年後再現 燕子迷感慨多

2019-09-05 07:00

中職／羅暐捷世界盃大爆發 統一獅甜蜜的負荷

2019-09-05 07:00

中職／大王成績落差太大 值得國內球員警惕　

2019-09-04 07:00

中職／命運或巧合？ 仲裁公布周思齊成績溜滑梯

2019-08-15 07:00

日職／松坂徹底被打爆 平成怪物的令和悲歌

2019-07-30 07:00

台灣之光！無懼性別歧視 劉柏君成第一位棒球女主審

2019-07-18 14:05
看更多

熱門文章

恰恰引退／淚謝球迷 彭政閔繞壘回「家」找妻子

2019-09-29 22:55

恰恰引退／周美青當獻花嘉賓 還送恰恰親筆卡片

2019-09-29 17:38

中職／彭政閔最後打席滾地出局 兄弟1:2落敗

2019-09-29 20:38

恰恰引退／差點被彭政閔逼哭 張建銘驚喜現身說謝謝

2019-09-29 23:09

恰恰引退／彭政閔逼哭球迷 滿場黃潮淚海

2019-09-30 00:48

恰恰引退／「人氣王」彭政閔引退賽 滿場20223人史上新高

2019-09-29 20:00

NBA／A咖打世界盃就能贏？ 詹姆斯不同意

2019-09-29 16:36

田徑世錦賽／200M無緣晉級 楊俊瀚未達奧運標

2019-09-30 02:31

中職／味全龍首場正式賽對澳職 張泰山宣布復出

2019-09-30 11:57

恰恰引退／現身引退儀式 辜仲諒帶頭喊：不要退

2019-09-29 22:16

恰恰引退／引退式有遺憾 網友：情緒不連貫

2019-09-30 11:37

恰恰引退／為蔣智賢發聲 彭政閔：滿心疼的啦

2019-09-29 23:57

MLB／紅雀國中封王 大聯盟季後賽版圖定案

2019-09-30 08:26

2019 MLB季後賽賽程表&最新戰況

2019-09-30 12:50

中職／蔣智賢致勝轟陳鴻文關門 悍將擋兄弟封王

2019-09-29 20:41

恰恰引退／彭政閔引退 WBSC官網發文致意

2019-09-30 10:16

中職／兄弟戰績上升關鍵 教頭稱與洋砲離隊有關

2019-09-29 18:15

NBA／擺脫痛痛人 雷納德喊狀況絕佳

2019-09-30 09:12

恰恰引退／破鋒哥引退賽票房 恰恰：沒什麼好比

2019-09-30 09:34

中職／獅隊對猿3戰失42分 69敗追平隊史最慘

2019-09-29 21:45

恰恰引退／恰恰成最後出局：結局跟我想得不同

2019-09-29 23:35

小資球隊外卡大對決 光芒要靠新魔球對抗運動家

2019-09-30 07:00

MLB／邦賈納代打對決克蕭 最終戰劇本超乎想像

2019-09-30 11:18

亞洲盃女籃／本橋菜子24分轟退大陸 日本隊4連霸

2019-09-29 22:07

恰恰引退／蔣智賢、陳鴻文 用表現致敬恰恰

2019-09-30 01:05

韓職熄火、美職狂轟 應該都是比賽用球的問題

2019-09-30 07:00

NBA／缺席開幕洛城大戰 喬治預計11月復出

2019-09-30 08:47

恰恰引退／恰恰兩度哽咽 家人是「催淚彈」

2019-09-30 01:05

中職／恰哥比M1重要 李振昌出「祈雨」這招

2019-09-29 16:37

恰恰引退／重現彭政閔生涯首打席 謝承勳登板對決

2019-09-29 17:40

恰恰引退／19年前看林易增引退 恰恰榮退圓夢

2019-09-30 12:20

恰恰引退／恰恰教練不想穿23號 草總有前例

2019-09-30 12:06

田徑／柏林馬拉松 曹純玉未達奧運標但破全國

2019-09-29 19:34

MLB／大聯盟第一年總結 張育成練功機會多

2019-09-30 09:07

日職／能吃局數強投變好少 洋聯6投進榜創新低

2019-09-30 07:00

NBA／談戴維斯 朗多：讓我想起賈奈特

2019-09-30 13:27

NBA／期待哈登、衛少 丹東尼：根本不用設鬧鐘

2019-09-29 18:00

中職／蔣砲、陳鴻文 阻象封王

2019-09-30 01:05

MLB／小熊、海盜教頭失業 麥登可能執教天使

2019-09-30 12:43

排球／最強高中生 19歲張育陞旅日

2019-09-30 11:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top