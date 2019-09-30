中職／味全龍首場正式賽對澳職 張泰山宣布復出

2019-09-30 11:57 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



味全龍今天舉辦「巨龍抵嘉 台澳大戰」記者會，宣告重返中職的首次正式賽。 截圖自味全龍官方粉絲團 分享 facebook

「恰恰」彭政閔昨晚宣布退休，今天張泰山宣布復出重新披上龍袍，不過僅交流賽限定，味全龍在11月9日、10日對澳職阿德雷德巨人隊的首場正式賽，張泰山將穿上49號球衣先發出賽。

味全龍今天舉辦「巨龍抵嘉 台澳大戰」記者會，宣告重返中職的首次正式賽，對戰由阿德雷德鯊魚隊改名的巨人隊，在嘉義市立棒球場進行兩場交流賽，頂新和德文教基金會董事長魏應充宣布，張泰山將重披戰袍出賽。

聽到主持人介紹自己是味全龍打擊教練，張泰山說：「現在應該不叫打擊教練，我要復出了。」張泰山昨晚也有看彭政閔的引退儀式，他說：「相當感動，怕你們太難過，泰山11月9號要復出了，也是最終戰。」

味全龍領隊吳德威表示，張泰山復出一事已跟葉君璋總教練討論過，吳德威開玩笑說：「泰山本人堅持要打第四棒，可是問題是現在還有川崎宗則在競爭，所以他未必能夠打第四棒，可能第三棒或第四棒，不過這是張泰山20年後再度重披龍袍，重回中心打線。」

味全龍在11月9日、10日對澳職阿德雷德巨人隊的首場正式賽，張泰山將穿上49號球衣先發出賽。 圖／味全龍提供 分享 facebook

張泰山上一次穿味全龍球衣是1999年，隨著球隊解散陸續加入興農牛、統一獅隊，也到日本獨立聯盟德島藍短襪隊、澳職阿德雷德鯊魚隊、業餘台中市成棒隊效力，2018年宣布引退，今年起加入味全龍教練團。

張泰山表示，自己不是想要打而打，「我真的有在練，手都長繭了，請大家拭目以待，一定會打出好的成績。」阿德雷德巨人隊總經理戴維森（Nathan Davison）則說：「泰山過去也效力過我們球隊，到時也可以來我們這邊先發。」

「巨龍抵嘉 台澳大戰」門票將在10月5日於全家便利商店、全家售票網開賣，熱區550元、全票400元、半票250元（憑學生證），115公分以下、65歲以上免費入場。