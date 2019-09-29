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中職／為蔣智賢發聲 彭政閔：滿心疼的啦

2019-09-29 23:57聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

「恰恰」彭政閔的暖男特質，不只球迷喜愛，在球員間也有著高人氣，聽到象迷對昔日隊友、富邦悍將蔣智賢的噓聲，讓彭政閔十分心疼，透過後援會發文鼓勵學弟，讓蔣智賢十分感謝。

蔣智賢過去曾是中信兄弟隊一員，但轉戰富邦悍將隊後，曾在比賽中與前東家爆衝突，成為象迷公敵。昨晚蔣智賢上場代打，招來兄弟的噓聲，彭政閔今天就透過後援會發文，希望球迷給蔣智賢多點鼓勵，「他是個為自己工作和家庭努力的球員，也是我喜歡的球員之一。」

彭政閔的一席話發揮影響力，蔣智賢今天站上打擊區，全場沉默以對。而看到「恰恰」為自己出聲，蔣智賢說：「真的很謝謝他，他從我高中開始，就是我喜歡的大哥，進到職棒，也是每個人都喜歡的學長。」

蔣智賢表示：「很謝謝他能替我講話，滿特別的，因為很多風風雨雨他都知道，可是他那些鼓勵的話，我相信他是相信我這個選手，不像人家外面傳的那樣。」

會有這樣的作為，彭政閔透露：「智賢從小，我就看他打球，也是我復興國小的學弟，一直非常有禮貌，對棒球也很熱愛，昨天看到那樣的狀況，認識20年有了，滿心疼的啦，所以才有這樣的舉動。」

彭政閔也說：「希望大家就算真的不支持他，球迷都有自己對待支持、不支持球員的方式，球員都知道這是一個過程，希望他如果有更好的表現，大家能夠給予鼓勵。」

蔣智賢彭政閔富邦悍將
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