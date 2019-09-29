影／辜仲諒：恰恰不要退休吧！

2019-09-29 23:19 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 侯永全 ╱即時報導



中職人氣王彭政閔今晚結束對富邦之戰後舉行引退儀式，中信慈善基金會董事長辜仲諒當著恰恰的面要他不要退休，引起全場球迷歡呼。