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影／辜仲諒：恰恰不要退休吧！

2019-09-29 23:19聯合報系攝影中心 記者侯永全╱即時報導

中職人氣王彭政閔今晚結束對富邦之戰後舉行引退儀式，中信慈善基金會董事長辜仲諒當著恰恰的面要他不要退休，引起全場球迷歡呼。

辜仲諒致贈以彭政閔人像拼湊的樂高給恰恰，希望他能為球隊再拼一年，彭政閔笑說，「那今晚的引退儀是怎麼辦！」，引起球迷一片笑聲，兩人最終達成「以後慢慢再談」的「共識」。

中信慈善基金會董事長辜仲諒（右）致贈以彭政閔人像拼貼的樂高，高呼恰恰不要退休。記...
中信慈善基金會董事長辜仲諒（右）致贈以彭政閔人像拼貼的樂高，高呼恰恰不要退休。記者侯永全／攝影
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彭政閔引退儀式中，在2010年奪冠隊友向彭政閔（右三）等二代象球員鞠躬致意。記者...
彭政閔引退儀式中，在2010年奪冠隊友向彭政閔（右三）等二代象球員鞠躬致意。記者侯永全／攝影
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彭政閔的引退儀式充滿感傷與不捨。記者侯永全／攝影
彭政閔的引退儀式充滿感傷與不捨。記者侯永全／攝影
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教練陳江和（左）強吻彭政閔。記者侯永全／攝影
教練陳江和（左）強吻彭政閔。記者侯永全／攝影
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彭政閔在引退儀式中，向球迷鞠躬道別。記者侯永全／攝影
彭政閔在引退儀式中，向球迷鞠躬道別。記者侯永全／攝影
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球迷不捨落淚。記者侯永全／攝影
球迷不捨落淚。記者侯永全／攝影
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彭政閔強忍淚水宣讀引退感言，仍傷感落淚。記者侯永全／攝影
彭政閔強忍淚水宣讀引退感言，仍傷感落淚。記者侯永全／攝影
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彭政閔在引退儀式中，向球迷揮手道別。記者侯永全／攝影
彭政閔在引退儀式中，向球迷揮手道別。記者侯永全／攝影
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彭政閔中職

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