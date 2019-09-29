中職／獅隊對猿3戰失42分 69敗追平隊史最慘

2019-09-29 21:45 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



桃猿隊林立。 報系資料照 分享 facebook 統一獅隊今天在台南球場又遭Lamigo桃猿隊打爆，全場被揮出19支安打，包括五支全壘打，一開賽就落後到比賽結束，輸得灰頭土臉，以5：17慘敗，本季69敗追平隊史最慘紀錄。

獅隊本季在府城最後一次三連戰，毫無主場優勢，對猿隊吞下對戰三連敗，一共被揮出45支安打，包括十支全壘打，奉送42分之多，投手群、守備問題不斷。

猿、獅都和下半季冠軍無緣，猿隊今天贏得比賽後，全年勝率仍居榜首，領先富邦悍將隊半場勝差；對悍將隊而言，下半季淘汰指數只剩下1，球季賽最後兩戰完全沒有輸球本錢，否則無法靠年度勝率第一搶進季後賽。

猿隊今天19支安打紀錄，林立包辦四安，詹智堯、郭嚴文各有三安，林泓育、林承飛、郭嚴文、詹智堯、林立先後開轟，前三局就攻下13分，包括三局上打了13人次狂攻九分，獅隊大勢已去。

獅隊動用七名投手應戰，22歲新人吳承諭生涯初登板，先發二局失四分吞敗，第二任投手施子謙更慘，只投0.2局失九分（一分自責），完全無法抵擋猿隊火力。

猿隊洋投多猛先發六局失三分（兩分自責），奪下本季第二勝。

獅隊2015年49勝2和69敗，寫下隊史最多敗紀錄，本季戰績48勝2和69敗，敗場數已追平，球季賽最後一戰10月3日在新莊球場和悍將交手，如果再輸球將是成軍30年第一個70敗球季。