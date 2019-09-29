全運會／桃園全運會聖火引燃 19天全台傳遞開跑

2019-09-29 21:30 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



桃園市長鄭文燦（右）與體育署高俊雄啟動聖火引燃儀式。圖／桃園市政府提供 分享 facebook 108年全國運動會10月19至24日桃園點燃戰火，今日於桃園中壢青塘園舉辦聖火引燃典禮。聖火引燃典禮由桃園市長鄭文燦從母火座將聖火引出後，再由體育署長高俊雄、體育署競技運動組組長洪志昌、市府體育局長莊佳佳、副局長房瑞文、桃園市體育會理事長葉政彥、國立體育大學校長邱炳坤手執副火炬，交接給大會聖火隊，宣告108年全國運動會聖火隊正式出發。

鄭文燦表示，108年全運會可說是2020東京奧運的前哨戰及熱身賽，所有選手都將拿出最好的實力為家鄉爭取榮耀，市府也有信心扮演好地主角色，讓全運會盡善盡美。期盼透過全運會，將運動打造成為一個品牌、一個認同，甚至成為流行文化，並透過大型體育賽事凝聚國人的心，讓台灣成為喜愛運動、支持運動的國度。

莊佳佳表示，今年全運會聖火炬的素材及造型以桃園在地祥儀企業製造的工業級積木打造而成，採用108全運會主視覺的5色視覺延伸，象徵著運動員自我突破的精神，同時也展現桃園多元文化特色。

桃園全運會於45個競賽場地舉行34類競賽，聖火29日點燃，自9月30日至10月18日，以桃園為起點，逆時針方向繞行全台，聖火傳遞比照「奧林匹克火炬傳遞方式」，1人執主火，6人執副火，依序至連江縣、澎湖縣、金門縣、新竹縣、新竹市等縣市，展開為期19天的全國及桃園市內聖火傳遞活動。