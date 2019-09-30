日職／能吃局數強投變好少 洋聯6投進榜創新低

歐力士隊的21歲「少年強投」山本由伸，昨天先發6局失3分（責失1分），剛好補足了投球局數143局，以1.95防禦率爬上太平洋聯盟投手排行榜第一名，成為歐力士繼2014年金子千尋之後、相隔5年的防禦率王。另外一個剛好補足投球局數143局的是同日先發的軟銀潛水艇投手高橋礼，他也剛好先發6局，失4分都是責失分吞下本季第6敗，不過高橋礼將是本季新人王熱門人選之一。

然而，即使山本由伸、高橋礼相繼補足局數剛好進榜，加上原先的有原航平、千賀滉大、山岡泰輔、美馬學，2019年洋聯仍舊只有6名投手達到規定投球局數。中央聯盟達到的人數8人雖然也不多，不過相較之下洋聯更慘，6人寫下了日本職棒史上最少。

軟銀先發千賀滉大投球局數達到180.1局，今年排名全日職第一，但平均每場比賽也只是接近而還不滿7局。 擷圖自維基百科／Sakuraikubuki攝影 分享 facebook

洋聯過去10年內達到規定投球局數的投手人數，以2009年、2011年的17人最多，去年雖然也是個位數，但還有9人，今年到球季賽程最後一天才湊到6人。同時，史上達到規定投球局數的投手人數單位數也僅僅只發生過4次，今年的現象相當特別。

分析這當中主要的原因，跟幾名強投因為受傷長期缺陣有很大關係。以樂天來說，岸孝之3月29日開幕戰先發投了4局之後，就一直到5月底才再度上場，直到6月1日才拿下本季首勝。則本昂大更慘，球季前就進行右手肘清創手術，一直到7月初才復出。樂天今年能在兩大王牌長期不在，合計只貢獻8勝的情況下仍舊打進季後賽，的確相當不容易。另外，日本火腿隊也有類似的困擾，上澤直之以及洋投馬丁尼茲（Nick Martinez）這兩名去年都有10勝的先發主力都受傷，馬丁尼茲甚至整季報銷沒有上場。日本火腿隊運氣就沒有這麼好，從去年的第三名掉到第五名，甚至一度有掉入墊底的危險，也造成監督栗山英樹有意為戰績負責去職。

除了傷兵問題之外，菊池雄星、西勇輝這一左一右強投，分別跳槽轉到大聯盟西雅圖水手隊、中央聯盟阪神虎隊發展，而他們去年在所屬球隊西武、歐力士的投球局數都超過160局，今年卻相繼離開太平洋聯盟，也是原因之一。西勇輝今年在阪神虎隊拿下10勝，投了172.1局更是寫下職棒生涯新高。因此這兩名先發強投的流失也是洋聯損失。

菊池雄星是非常耐操的投手，過去兩季在西武分別主投163.2和187.2局，本季來到水手也投了161.1局。 美聯社 分享 facebook

另外就是多名主力投手狀況嚴重低潮，原本應該出現在投手排行榜上卻始終不見蹤影。以羅德隊的涌井秀章來說，今年狀況不佳，只拿下3勝、防禦率高達4.50，終於在七月底吞下6連敗之後，被降到二軍。他今年的投球局數104局是近6年來最少，也是轉隊到羅德之後第一次未達到規定局數。

去年18勝的洋聯勝投王多和田真三郎更慘，掉到只有1勝6敗，防禦率高達5.83，只投了66.1局，比起去年少了高過100局以上。西武今年能夠在少掉菊池雄星，多和田真三郎又只有1勝的情況下完成二連霸，的確是價值連城。2016年拿下防禦率王的羅德隊石川步，雖然在球季後半段重返先發之後5連勝，不過他曾經下二軍調整一個月，重回一軍之後也是先擔任中繼後援，即使最後猛趕進度仍只有118.1局，連續3年沒有辦法達到規定的143局。