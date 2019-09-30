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日職／能吃局數強投變好少 洋聯6投進榜創新低

2019-09-30 07:00Hiyan

歐力士隊的21歲「少年強投」山本由伸，昨天先發6局失3分（責失1分），剛好補足了投球局數143局，以1.95防禦率爬上太平洋聯盟投手排行榜第一名，成為歐力士繼2014年金子千尋之後、相隔5年的防禦率王。另外一個剛好補足投球局數143局的是同日先發的軟銀潛水艇投手高橋礼，他也剛好先發6局，失4分都是責失分吞下本季第6敗，不過高橋礼將是本季新人王熱門人選之一。

然而，即使山本由伸、高橋礼相繼補足局數剛好進榜，加上原先的有原航平、千賀滉大、山岡泰輔、美馬學，2019年洋聯仍舊只有6名投手達到規定投球局數。中央聯盟達到的人數8人雖然也不多，不過相較之下洋聯更慘，6人寫下了日本職棒史上最少。

軟銀先發千賀滉大投球局數達到180.1局，今年排名全日職第一，但平均每場比賽也只...
軟銀先發千賀滉大投球局數達到180.1局，今年排名全日職第一，但平均每場比賽也只是接近而還不滿7局。 擷圖自維基百科／Sakuraikubuki攝影
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洋聯過去10年內達到規定投球局數的投手人數，以2009年、2011年的17人最多，去年雖然也是個位數，但還有9人，今年到球季賽程最後一天才湊到6人。同時，史上達到規定投球局數的投手人數單位數也僅僅只發生過4次，今年的現象相當特別。

分析這當中主要的原因，跟幾名強投因為受傷長期缺陣有很大關係。以樂天來說，岸孝之3月29日開幕戰先發投了4局之後，就一直到5月底才再度上場，直到6月1日才拿下本季首勝。則本昂大更慘，球季前就進行右手肘清創手術，一直到7月初才復出。樂天今年能在兩大王牌長期不在，合計只貢獻8勝的情況下仍舊打進季後賽，的確相當不容易。另外，日本火腿隊也有類似的困擾，上澤直之以及洋投馬丁尼茲（Nick Martinez）這兩名去年都有10勝的先發主力都受傷，馬丁尼茲甚至整季報銷沒有上場。日本火腿隊運氣就沒有這麼好，從去年的第三名掉到第五名，甚至一度有掉入墊底的危險，也造成監督栗山英樹有意為戰績負責去職。

除了傷兵問題之外，菊池雄星、西勇輝這一左一右強投，分別跳槽轉到大聯盟西雅圖水手隊、中央聯盟阪神虎隊發展，而他們去年在所屬球隊西武、歐力士的投球局數都超過160局，今年卻相繼離開太平洋聯盟，也是原因之一。西勇輝今年在阪神虎隊拿下10勝，投了172.1局更是寫下職棒生涯新高。因此這兩名先發強投的流失也是洋聯損失。

菊池雄星是非常耐操的投手，過去兩季在西武分別主投163.2和187.2局，本季來...
菊池雄星是非常耐操的投手，過去兩季在西武分別主投163.2和187.2局，本季來到水手也投了161.1局。 美聯社
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另外就是多名主力投手狀況嚴重低潮，原本應該出現在投手排行榜上卻始終不見蹤影。以羅德隊的涌井秀章來說，今年狀況不佳，只拿下3勝、防禦率高達4.50，終於在七月底吞下6連敗之後，被降到二軍。他今年的投球局數104局是近6年來最少，也是轉隊到羅德之後第一次未達到規定局數。

去年18勝的洋聯勝投王多和田真三郎更慘，掉到只有1勝6敗，防禦率高達5.83，只投了66.1局，比起去年少了高過100局以上。西武今年能夠在少掉菊池雄星，多和田真三郎又只有1勝的情況下完成二連霸，的確是價值連城。2016年拿下防禦率王的羅德隊石川步，雖然在球季後半段重返先發之後5連勝，不過他曾經下二軍調整一個月，重回一軍之後也是先擔任中繼後援，即使最後猛趕進度仍只有118.1局，連續3年沒有辦法達到規定的143局。

手術西雅圖

Hiyan

從80-90年代「二郭一莊」的時代開始，台灣就有許多喜歡日本職棒的球迷。希望透過專欄讓喜歡日本職棒的球迷更加深入了解新時代日本職棒的動態與現象。
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