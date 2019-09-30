韓職熄火、美職狂轟 應該都是比賽用球的問題

這幾年韓國職棒堪稱打者聯盟，不過今年可不一樣了，全聯盟全壘打產量大幅下滑，眾家砲手打擊手感冷卻，投手「突然」進步了!

去年球季韓職多達1756支全壘打，今年球季已經快要結束了，全壘打場量僅1022轟，至少「減產」700轟，換句話說，平均每場比賽減少1轟，這是相當可觀的數據，去年場均2.44轟。

過去5年韓職全壘打王，最少單季都有40轟，30轟以上的打者一堆，但今年韓職全壘打最多的朴炳鎬，也只有33轟，而且全聯盟就只剩他超過30轟。

耐克森英雄隊朴炳鎬打出33轟，成為本季韓國職棒全壘打王，也是唯一一位超過30轟的球員。今年的產量比他去年球季的41轟少了8支，更不用說2015年的53轟了。 聯合報系資料照片 分享 facebook

若以投手表現來看，去年韓職防禦率王Josh Lindblom的數據為2.88，今年防禦率2.88只能排名第六，因為投手集體進步了，起亞虎王牌梁玹種防禦率2.29 篤定拿下本季韓職防禦率王。

今年韓職打者不再瘋狂，關鍵就在比賽用球彈性係數調整，開季前韓職官方早已表明，為了改善近幾年「投低打高」態勢，比賽用球彈性係數下調，從過去的0.4134-0.4374降至0.4034-0.4234，球的彈性變差，投打數據影響顯著。

上屆經典賽比賽用球的就是屬於比較不好「貓」的球。 聯合報系資料照片 分享 facebook

事實上，比賽用球彈性係數不同，這類話題過去也曾在中華職棒發酵。2016年中職比賽用球彈性係數為0.576(係數數值測法與日、韓職不同)，一整季破600轟，而且還一口氣出現3名「4割男」，寫下空前紀錄，球迷戲稱「彈力球」。

當時有部分人士認為，球的彈性係數只要在合格範圍之內(0.540-0.580)，即使在合格邊緣，還是算合乎規定，其實數值只要差0.0001，就相差不少。

事實證明的確如此，2018年中職比賽用球細數降至0.562，好球帶適度放寬，全壘打產量不到400轟，顯見影響不小，中職近兩季已無30轟的球員。

比賽用球的彈性係數對全壘打產量影響非常大，中職很早就有這方面的經驗。 聯合報系資料照片 分享 facebook

另外，2016年中職本土投手防禦率高達6.39，為史上最差紀錄，2018年本土投手防禦率降至5.02，進步許多；聯盟總得分也從2016年的3229分，驟降至2018年的2643分，差距相當明顯。

事實上，今年大聯盟頻頻轟破紀錄，洋基與雙城兩隊團隊全壘打數雙雙突破300大關，全聯盟打出40轟以上的有10人之多，超過30轟以上的球員則高達50位！輿論也將矛頭指向比賽用球，不過官方並未對外公布用球係數，也讓話題延燒一整季。

幾年前日本職棒也曾因比賽用球爭議沸騰一時，代表說比賽用球的彈性係數規範的確不可不慎，唯有在每年球的係數相差不至於太大，攻守數據顯得更具參考價值，記錄才更可貴。