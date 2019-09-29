日職／山本由伸補足局數 有原航平防禦率王飛了

2019-09-29 18:54 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



歐力士21歲先發投手山本由伸不但奪下本季第八勝，而且補足規定投球局數，剛好達到143局，以防禦率1.95奪下洋聯防禦率王。 截圖自スポニチやっぱオリやねん推特 分享 facebook

太平洋聯盟今天進行本季最後一戰，歐力士隊在大阪巨蛋主場對決軟銀隊，21歲先發投手山本由伸只被揮出三支安打、失一分，以優質內容幫助球隊5：1獲勝；他不但奪下本季第八勝，而且補足規定投球局數，剛好達到143局，以防禦率1.95奪下洋聯防禦率王。

日職各隊出賽143場，投手必須投滿143局才能列入防禦率排行榜；山本由伸今天賽前137局，此役投完前五局未失分，六局上面對首名打者福田秀平被轟出陽春砲，接下來連續解決三名打者，退場時4：1領先，再由牛棚四人守住勝投，洋聯防禦率王在球季賽最終戰到手。

日本火腿隊王牌投手有原航平防禦率2.46，原是洋聯榜首，今天被山本由伸取代，防禦率王飛了，但15勝仍是洋聯勝投王。

洋聯個人獎項名單全部確定，西武隊成為打擊獎項最大贏家，分別是打擊王森友哉（3成29）、安打王秋山翔吾（179支）、全壘打王山川穗高（43支）、打點王中村剛也（123分）、盜壘王金子侑司（41次）。

投手部分，洋聯排名墊底的歐力士除了山本由伸奪下防禦率王，山岡泰輔也獲勝率王（7成65），樂天隊松井裕樹救援王（38救援）、火腿宮西尚生中繼王（44中繼）、軟銀千賀滉大三振王（227次）。

樂天隊台灣投手宋家豪本季27個中繼點，和羅德隊松永昂大並列洋聯第七。