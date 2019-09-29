中職／彭政閔引退賽首打席滾地球出局 兄弟1:0領先

2019-09-29 17:36 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



彭政閔今天引退，心情顯得輕鬆。記者侯永全／攝影 分享 facebook

【賽前報導】

中信兄弟隊「恰恰」彭政閔在中職拚戰19年，今晚將在台中洲際棒球場進行引退賽，滿場2萬名球迷穿上黃衫，向這名中職最具代表性的球星道別，同時兄弟下半季封王M1，今晚有望在彭政閔引退日同時拋下黃彩帶。

彭政閔的引退日被排為兄弟先發第5棒、指定打擊，賽前兄弟的先發打序表還特別印上彭政閔的浮水印，紀念的特別的一戰。