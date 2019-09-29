中職／彭政閔引退賽首打席滾地球出局 兄弟1:0領先

相關新聞
中職／恰哥比M1重要 李振昌出「祈雨」這招2019-09-29 16:37
中職／恰恰引退當獻花嘉賓 周美青送上親筆卡片2019-09-29 17:38
中職／恰恰引退賽先發 悍將戴培峰：很榮幸2019-09-29 17:19
中職／恰恰引退又是封王戰 壽星吳東融許願拋彩帶2019-09-29 16:39
中職／中信夢幻劇本 恰恰引退日拚半季封王2019-09-29 08:26
中職／紐維拉把關8局 兄弟點亮半季封王M12019-09-28 23:41
中職／猿隊回年度勝率第一 李茲勝投王幾無懸念2019-09-28 21:13
中職／紐維拉8局好投克悍將 中信封王M12019-09-28 20:17
中職／29日先發擋中信封王 羅力：他們很會打下半季2019-09-28 16:50
中職／沒保送林智勝導致輸球 陳連宏承擔結果2019-09-28 16:39
中職／二軍總冠軍賽開打 兄弟搶下第一勝2019-09-28 16:38
中職／年度個人獎項 獅隊至少有陳韻文2019-09-28 15:29
中職／改名新方向 樂天註冊「樂天桃猿」新商標2019-09-28 08:04
中職／獅隊古林睿煬初登板 失3分吞首敗2019-09-28 00:19
中職／中信兄弟「智勝」再見安 點亮封王魔術數字M32019-09-28 00:11
中職／難破「天敵」包林傑 林智勝棒打林羿豪建功2019-09-27 23:19
中職／林智勝再見安打 兄弟下半季封王M32019-09-27 22:25
中職／古林睿煬初登板吞敗 王溢正12勝終於入袋2019-09-27 22:06
12強賽／球員保險、獎金給付確定 出場費1.5萬元起跳2019-09-27 19:55
中職／味全龍6：5逆轉台南市 練習賽奪第3勝2019-09-27 19:46
中職／魏應充送親筆墨寶 向彭政閔致敬2019-09-27 18:31
中職／樂天入主Lamigo 凸顯加盟辦法不合理2019-09-25 07:00
中職／浪費一身好功夫 5球員值得更多機會2019-09-25 07:00
日職／挖MVP還打不贏廣島 巨人優勝光環褪色2019-09-23 07:00
日職／梅森傑、郭泰源從一而終 同留FA後遺憾2019-09-19 07:00
中職／先發及牛棚都失調 桃猿面臨巨大危機2019-09-18 07:00
日職／亞冠曾狠K中華隊 今永重振成澤村賞熱門2019-09-17 07:00
日職／調度補強皆受質疑 栗山英樹續任大危機2019-09-16 07:00
中職／悍將缺乏年輕重砲 火力接班成為隱憂2019-09-11 07:00
日職／松坂世代又兩人退 明年恐只剩和田、藤川2019-09-10 07:00
日職／拚4本土球員百分打點 西武打線史上最強2019-09-09 07:00
日職／30轟3人組27年後再現 燕子迷感慨多2019-09-05 07:00
中職／羅暐捷世界盃大爆發 統一獅甜蜜的負荷2019-09-05 07:00
中職／大王成績落差太大 值得國內球員警惕2019-09-04 07:00
中職／命運或巧合？ 仲裁公布周思齊成績溜滑梯2019-08-15 07:00
日職／松坂徹底被打爆 平成怪物的令和悲歌2019-07-30 07:00
台灣之光！無懼性別歧視 劉柏君成第一位棒球女主審2019-07-18 14:05
跑了兩支職棒隊 韓國瑜能為高雄迎來新味全龍？2019-01-23 11:28
熱門文章
NBA／聯盟擬更改罰球規則 柯瑞帶頭表達不滿2019-09-28 17:49
NBA／湖人訓練營力拼防守 詹姆斯肉搏戰倒地2019-09-29 11:49
中職／猿隊回年度勝率第一 李茲勝投王幾無懸念2019-09-28 21:13
是否考慮入籍中國？ 林書豪：這是複雜的問題2019-09-27 14:28
MLB／亞洲第一人 柳賢振七局無失分奪防禦率王2019-09-29 07:49
南韓羽賽／挑戰球王失利 周天成無緣衛冕2019-09-29 13:42
中職／紐維拉8局好投克悍將 中信封王M12019-09-28 20:17
NBA／送上長約 熱火和史波史特拉再攜手5年2019-09-29 08:16
NBA／鮑爾小弟打出狀元身手 傳想要棄自家品牌2019-09-28 17:43
恰恰引退／恰恰打擊率破三成 球迷：還可以反悔2019-09-29 11:32
恰恰引退／傳奇說再見 2萬球迷送恰恰2019-09-28 23:52
恰恰引退／專屬背景音 愛情的恰恰成絕響2019-09-29 11:34
恰恰引退／提耙提棒鞠躬 彭政閔留下的三個身影2019-09-29 10:47
NBA／戴維斯、巴特勒表態 願出征東京奧運2019-09-29 15:15
中職／中信夢幻劇本 恰恰引退日拚半季封王2019-09-29 08:26
NBA／暴龍重組目標不變 小加索：我們求勝若渴2019-09-29 10:14
NBA／拒答下季動態 湖人戴維斯專注現在2019-09-29 09:11
恰恰引退／感謝恰哥照顧 詹子賢要送禮2019-09-29 10:05
恰恰引退／929引退賽 比賽用球也有恰恰2019-09-28 19:05
MLB／阿隆索53轟出爐 超越賈吉大聯盟菜鳥紀錄2019-09-29 09:12
恰恰引退／不只票房紅盤 商品銷售漲200%2019-09-29 09:22
恰恰引退／彭政閔23號退休？球季後討論2019-09-29 08:52
恰恰引退／生涯將到終點 恰恰最近很不一樣2019-09-28 23:47
田徑世錦賽／400公尺跨欄沒晉級 陳傑無緣東奧2019-09-28 23:24
MLB／張育成先發敲安 中止七打數無安打2019-09-29 08:17
南韓羽賽／化解4冠軍點逆轉 何冰嬌睽違3年首冠2019-09-29 15:16
MLB／飆出兩大三振紀錄 韋蘭德達3千K奪21勝2019-09-29 14:49
MLB／陳偉殷失三分非自責 219場出賽台將第一2019-09-29 11:33
女籃亞洲盃／不敵紐西蘭 中華隊第6寫隊史最差2019-09-28 19:46
恰恰引退／洪瑞河當嘉賓 彭政閔細擬講稿謝兄弟2019-09-29 10:22
恰恰引退／備妥神祕禮 「紅龜」要看恰恰好戲2019-09-28 23:47
南韓羽賽／拍下王子維 小天今決戰桃田2019-09-28 23:45
NBA／湖人訓練營開跑 教頭：我們有最強雙人組2019-09-29 15:40
中職／紐維拉把關8局 兄弟點亮半季封王M12019-09-28 23:41
恰恰引退／美和學長看彭政閔 龔榮堂：球員的模範2019-09-28 18:19
恰恰引退／棒球路貴人 「恰」巧是老爸2019-09-28 23:47
田徑世錦賽／女子全馬熱翻 世界冠軍批：這是災難2019-09-29 14:37
恰恰引退／彭政閔引退前一天 「恰爸」開球2019-09-28 17:59
NBA／進入關鍵合約年 席亞康：希望能搞定續約2019-09-29 16:00
女壘／澳洲搶下門票 中華隊無緣奧運2019-09-28 23:47
留言