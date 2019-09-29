中職／恰哥比M1重要 李振昌出「祈雨」這招

2019-09-29 16:37 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



李振昌更為了留住恰哥，想出「祈雨」這招。 聯合報系資料照 分享 facebook

迎接「恰恰」彭政閔的引退日，球迷、隊友都不捨，看台上出現不少看板要恰恰「不要退」，隊友李振昌更為了留住恰哥，想出「祈雨」這招，「今天應該會下雨，這樣就不用比，那他就不用退休了。」

李振昌過去在8搶3、北京奧運都曾和彭政閔在中華隊當隊友，去年回到中職加入中信兄弟後，也和彭政閔再續前緣，只是同穿黃袍還不到兩年，彭政閔就要卸下球員身份，李振昌說：「他都還能打就要退休，相處時間很短。」

在學弟李振昌眼中，彭政閔很照顧學弟，「他不像學長，像大哥在照顧弟弟的感覺，跟和哥（陳江和）一樣。」

彭政閔在今年季初宣布引退，李振昌甚至不敢看記者會直播，他說：「看了太感傷。」而今晚將迎接彭政閔的引退日，李振昌也怕賽後情緒擋不了，「我盡量閉眼睛。」

李振昌更為了留住恰哥，想出「祈雨」這招。 記者侯永全／攝影 分享 facebook

捨不得彭政閔退休，李振昌還希望今天的比賽因雨打不成，讓這一切不用發生。然而中信兄弟下半季封王「M1」，今晚只要不輸球就封王，但只要能擋下恰恰引退，李振昌也不在意封王延後，「M1跟恰哥退休比，當時是恰哥退休比較重要，M1每年都有。」

但以台中目前的天候狀況，要延賽機會不高，李振昌也說，隊友都已經在為彭政閔準備禮物了，「就是拋彩帶，恰哥的最後一年，看可不可以幫他拚個冠軍。」

李振昌加盟中職的第2年，依序經歷了陳江和、鄭錡鴻、彭政閔3名昔日中華隊戰友、兄弟隊友引退，李振昌雖然不捨，卻笑說：「一次退了3個，習慣了，沒關係啦，這樣也是滿強的教練團。」