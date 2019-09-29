中職／中信夢幻劇本 恰恰引退日拚半季封王

2019-09-29 08:26 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



中信兄弟昨晚在洲際棒球場以5：2擊退富邦悍將，下半季封王魔術數字M1，只要今晚再贏悍將隊，就可以在「恰恰」彭政閔引退日這天，拋下滿場黃色彩帶，演出中職史上頭一遭，球員引退當天，所屬球隊也封王的夢幻劇本。

昨晚是彭政閔引退倒數第二天，在預售票早已完售的情況下，不意外擠進兩萬名觀眾，寫下中信兄弟進駐洲際棒球場以來，首度例行賽滿場紀錄，同時也刷新中職本季單場最高票房。

今晚是彭政閔引退周最後一天，中信兄弟將在比賽結束後舉辦引退儀式，門票同樣老早銷售一空，預料也會是滿場的盛況，若是能同場加映拋彩帶，無疑是黃衫軍最想看到的情節，球團也評估會先進行簡單的封王慶祝，隨後立刻將焦點拉回彭政閔的告別活動。

中信兄弟（含前身兄弟象）隊史過去共拿過14座季冠軍，而彭政閔效力的19年，就隨隊歷經九次半季封王，引退日當天如果「十全十美」，絕對是送給這位中職頭號球星的最佳祝福。

不過對於彭政閔來說，完美的局點不會是在今天，已經將近九年未嘗總冠軍滋味的他，最希望的應該還是在褪下戰袍之前，率領球隊奪下轉賣後第一座台灣大賽金盃，這將會是隊史第八冠，目前他們也是四隊當中，距離前次總冠軍最久遠的隊伍。