影／彭政閔最後兩場例行賽 中信3比2暫時領先富邦

相關新聞
中職／改名新方向 樂天註冊「樂天桃猿」新商標2019-09-28 08:04
中職／29日先發擋中信封王 羅力：他們很會打下半季2019-09-28 16:50
中職／沒保送林智勝導致輸球 陳連宏承擔結果2019-09-28 16:39
中職／二軍總冠軍賽開打 兄弟搶下第一勝2019-09-28 16:38
中職／年度個人獎項 獅隊至少有陳韻文2019-09-28 15:29
中職／獅隊古林睿煬初登板 失3分吞首敗2019-09-28 00:19
中職／中信兄弟「智勝」再見安 點亮封王魔術數字M32019-09-28 00:11
中職／難破「天敵」包林傑 林智勝棒打林羿豪建功2019-09-27 23:19
中職／林智勝再見安打 兄弟下半季封王M32019-09-27 22:25
中職／古林睿煬初登板吞敗 王溢正12勝終於入袋2019-09-27 22:06
12強賽／球員保險、獎金給付確定 出場費1.5萬元起跳2019-09-27 19:55
中職／味全龍6：5逆轉台南市 練習賽奪第3勝2019-09-27 19:46
中職／魏應充送親筆墨寶 向彭政閔致敬2019-09-27 18:31
中職／中信兄弟力爭下半季冠軍 二軍部隊要先挑戰4連霸2019-09-27 16:39
中職／去年選秀榜眼古林睿煬 一軍初登板先發2019-09-27 15:21
中職／沒搶到恰恰引退票...來中市府前看直播同歡2019-09-26 23:56
中職／交手183打數 與恰的最終對決 嘟嘟取勝2019-09-26 23:50
中職／兄弟不敵獅隊 彭政閔引退賽可能封王2019-09-26 22:59
中職／林智勝第283轟出爐 張泰山障礙只差6轟2019-09-26 20:26
中職／樂天入主Lamigo 凸顯加盟辦法不合理2019-09-25 07:00
中職／浪費一身好功夫 5球員值得更多機會2019-09-25 07:00
日職／挖MVP還打不贏廣島 巨人優勝光環褪色2019-09-23 07:00
日職／梅森傑、郭泰源從一而終 同留FA後遺憾2019-09-19 07:00
中職／先發及牛棚都失調 桃猿面臨巨大危機2019-09-18 07:00
日職／亞冠曾狠K中華隊 今永重振成澤村賞熱門2019-09-17 07:00
日職／調度補強皆受質疑 栗山英樹續任大危機2019-09-16 07:00
中職／悍將缺乏年輕重砲 火力接班成為隱憂2019-09-11 07:00
日職／松坂世代又兩人退 明年恐只剩和田、藤川2019-09-10 07:00
日職／拚4本土球員百分打點 西武打線史上最強2019-09-09 07:00
日職／30轟3人組27年後再現 燕子迷感慨多2019-09-05 07:00
中職／羅暐捷世界盃大爆發 統一獅甜蜜的負荷2019-09-05 07:00
中職／大王成績落差太大 值得國內球員警惕2019-09-04 07:00
中職／悍將耐心等伍鐸 賠了夫人又折兵2019-08-28 07:00
中職／命運或巧合？ 仲裁公布周思齊成績溜滑梯2019-08-15 07:00
日職／松坂徹底被打爆 平成怪物的令和悲歌2019-07-30 07:00
台灣之光！無懼性別歧視 劉柏君成第一位棒球女主審2019-07-18 14:05
跑了兩支職棒隊 韓國瑜能為高雄迎來新味全龍？2019-01-23 11:28
熱門文章
NBA／外型與過去大不同 哈沃德坦承很多人認不出自己2019-09-28 14:15
中職／改名新方向 樂天註冊「樂天桃猿」新商標2019-09-28 08:04
NBA／生涯後期該更慎選球隊 皮本表達後悔惋惜之意2019-09-28 16:00
南韓羽賽／敗給天敵依瑟儂 戴資穎無緣決賽2019-09-28 17:31
NBA／杜蘭特阿基里斯腱斷裂 厄文：許多人都有責任2019-09-28 10:52
NBA／加盟籃網主因？杜蘭特：是時候做改變了2019-09-28 09:33
中職／林智勝再見安打 兄弟下半季封王M32019-09-27 22:25
南韓羽賽／周天成3局逆轉王子維 將爭本季第4冠2019-09-28 16:18
MLB／砸錢無助衛冕 紅襪老闆明年要砍預算避稅2019-09-28 08:51
MLB／薛則主投國民外卡戰 小史、柯賓放牛棚2019-09-28 08:30
中職／萬人送彭政閔引退 洲際挑戰連2天滿場2019-09-28 09:49
NBA／哈登、衛少表態願打奧運 盼助美奪4連霸2019-09-28 09:32
NBA／第四度助美出征奧運？詹姆斯樂意但沒確定2019-09-28 10:21
NBA／讓「下一題」走入歷史 衛少：我已進入人生新階段2019-09-28 13:22
NBA／保羅帶天賦赴南灘？ 邁阿密媒體持悲觀態度2019-09-28 15:00
田徑世錦賽／攙扶抽筋對手完賽 輸比賽卻贏掌聲2019-09-28 08:10
MLB／跳脫合約？達比修傾向續留：這裡很舒服2019-09-28 07:29
南韓羽賽／周天成、王子維晉4強 今寶島內戰2019-09-28 00:42
MLB／印地安人輸球淘汰 光芒運動家奪外卡2019-09-28 10:51
NBA／上季表現不佳 厄文曝祖父過世是主因2019-09-28 13:58
NBA／聯盟擬更改罰球規則 柯瑞帶頭表達不滿2019-09-28 17:49
MLB／雙城為本季第4支百勝隊伍 大聯盟史上首見2019-09-28 11:58
NBA／傑克森與灰熊取得共識 新賽季從發展聯盟出發2019-09-28 14:30
中職／中信兄弟「智勝」再見安 點亮封王魔術數字M32019-09-28 00:11
NBA／試訓快艇計畫臨時喊卡 諾亞新東家尚無著落2019-09-28 14:00
田徑世錦賽／男子跳遠林佳興三試跳失敗 無緣晉級決賽2019-09-27 23:27
亞太區資格賽／女壘勝大陸 保東奧希望2019-09-28 00:34
觀護盃／拳怕少壯 台銀賞夢想家三連敗2019-09-27 20:41
女壘／澳洲搶下最後一張門票 中華無緣東京奧運2019-09-28 16:52
中職／古林睿煬初登板吞敗 王溢正12勝終於入袋2019-09-27 22:06
日職／阿部慎之助引退賽開轟 陽岱鋼代打沒表現2019-09-27 21:51
恰是傳奇14／「模範生」恰哥要退休 王威晨不捨2019-09-28 10:26
女壘／中華隊完封菲律賓 東奧門票得靠人助2019-09-28 15:08
亞洲盃女籃／中華隊不敵澳洲隊 將與紐西蘭隊爭第五名2019-09-28 00:11
NBA／父子情因自家節目受矚 鮑爾澄清：依然愛我爸2019-09-28 15:30
中職／難破「天敵」包林傑 林智勝棒打林羿豪建功2019-09-27 23:19
MLB／阿隆索52轟出爐 追平賈吉菜鳥紀錄2019-09-28 10:23
田徑世錦賽／400欄預賽49秒95 陳傑分組第三晉級2019-09-28 07:28
田徑世錦賽／男子百米後柏特時代 日本混血新星狀態佳2019-09-28 13:58
中職／獅隊古林睿煬初登板 失3分吞首敗2019-09-28 00:19
留言