親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
恰是傳奇
台將征戰日職
MLB
棒球
NBA
籃球
棒協賽事特報
綜合
路跑

颱風米塔逼近 最快明天上午發出海上警報

運動筆記運動能保養！談退化性關節炎的成因與治療【傷害防護】有傷到底要動？還是不動？防護懶人包讓你一次看懂
健行筆記[攻略] 你也可以搭公車上玉山-詳細交通規劃、花費與實際行程梨山/希利克步道
NBAManu Ginobili戴假髮現身 (2019超級企鵝名人賽)明星與他們的NBA故事｜Feat. 田壘 (下)

影／彭政閔最後兩場例行賽 中信3比2暫時領先富邦

2019-09-28 19:03聯合報系攝影中心 記者黃仲裕╱即時報導

中信球星彭政閔職業生涯最後兩場例行賽出賽在台中洲際棒球場舉行，吸引了滿場的球迷到場看球，中信先發投手紐維拉主投四局失兩分，富邦先發投手陳仕朋主投四局失三分，四局結束，中信兄弟3比2暫時領先富邦。

中信球星彭政閔（左）與父親彭建明（左）出席開球儀式後合影留念。記者黃仲裕／攝影
中信球星彭政閔（左）與父親彭建明（左）出席開球儀式後合影留念。記者黃仲裕／攝影
分享
中信先發投手紐維拉主投四局失兩分。記者黃仲裕／攝影
中信先發投手紐維拉主投四局失兩分。記者黃仲裕／攝影
分享
富邦先發投手陳仕朋主投四局失三分。記者黃仲裕／攝影
富邦先發投手陳仕朋主投四局失三分。記者黃仲裕／攝影
分享
中信球星彭政閔職棒生涯倒數第二場引退賽，球團播放回顧畫面，場面動人。記者黃仲裕／...
中信球星彭政閔職棒生涯倒數第二場引退賽，球團播放回顧畫面，場面動人。記者黃仲裕／攝影
分享
彭政閔引退賽倒數第二場比賽，吸引滿場球場到場觀看加油。記者黃仲裕／攝影
彭政閔引退賽倒數第二場比賽，吸引滿場球場到場觀看加油。記者黃仲裕／攝影
分享
中信球星彭政閔職棒例行賽生涯倒數第二場出賽。記者黃仲裕／攝影
中信球星彭政閔職棒例行賽生涯倒數第二場出賽。記者黃仲裕／攝影
分享
前中信啦啦隊長壯壯展示彭政閔引退賽紀念球及比賽球。記者黃仲裕／攝影
前中信啦啦隊長壯壯展示彭政閔引退賽紀念球及比賽球。記者黃仲裕／攝影
分享

陳仕朋彭政閔中信兄弟

相關新聞

中職／改名新方向 樂天註冊「樂天桃猿」新商標

2019-09-28 08:04

中職／29日先發擋中信封王 羅力：他們很會打下半季

2019-09-28 16:50

中職／沒保送林智勝導致輸球 陳連宏承擔結果

2019-09-28 16:39

中職／二軍總冠軍賽開打 兄弟搶下第一勝

2019-09-28 16:38

中職／年度個人獎項 獅隊至少有陳韻文

2019-09-28 15:29

中職／獅隊古林睿煬初登板 失3分吞首敗

2019-09-28 00:19

中職／中信兄弟「智勝」再見安 點亮封王魔術數字M3

2019-09-28 00:11

中職／難破「天敵」包林傑 林智勝棒打林羿豪建功

2019-09-27 23:19

中職／林智勝再見安打 兄弟下半季封王M3

2019-09-27 22:25

中職／古林睿煬初登板吞敗 王溢正12勝終於入袋

2019-09-27 22:06

12強賽／球員保險、獎金給付確定 出場費1.5萬元起跳

2019-09-27 19:55

中職／味全龍6：5逆轉台南市 練習賽奪第3勝

2019-09-27 19:46

中職／魏應充送親筆墨寶 向彭政閔致敬

2019-09-27 18:31

中職／中信兄弟力爭下半季冠軍 二軍部隊要先挑戰4連霸

2019-09-27 16:39

中職／去年選秀榜眼古林睿煬 一軍初登板先發

2019-09-27 15:21

中職／沒搶到恰恰引退票...來中市府前看直播同歡

2019-09-26 23:56

中職／交手183打數 與恰的最終對決 嘟嘟取勝

2019-09-26 23:50

中職／兄弟不敵獅隊 彭政閔引退賽可能封王

2019-09-26 22:59

中職／林智勝第283轟出爐 張泰山障礙只差6轟

2019-09-26 20:26

中職／樂天入主Lamigo 凸顯加盟辦法不合理

2019-09-25 07:00

中職／浪費一身好功夫 5球員值得更多機會

2019-09-25 07:00

日職／挖MVP還打不贏廣島 巨人優勝光環褪色

2019-09-23 07:00

日職／梅森傑、郭泰源從一而終 同留FA後遺憾

2019-09-19 07:00

中職／先發及牛棚都失調 桃猿面臨巨大危機

2019-09-18 07:00

日職／亞冠曾狠K中華隊 今永重振成澤村賞熱門

2019-09-17 07:00

日職／調度補強皆受質疑 栗山英樹續任大危機

2019-09-16 07:00

中職／悍將缺乏年輕重砲 火力接班成為隱憂

2019-09-11 07:00

日職／松坂世代又兩人退 明年恐只剩和田、藤川

2019-09-10 07:00

日職／拚4本土球員百分打點 西武打線史上最強

2019-09-09 07:00

日職／30轟3人組27年後再現 燕子迷感慨多

2019-09-05 07:00

中職／羅暐捷世界盃大爆發 統一獅甜蜜的負荷

2019-09-05 07:00

中職／大王成績落差太大 值得國內球員警惕　

2019-09-04 07:00

中職／悍將耐心等伍鐸 賠了夫人又折兵

2019-08-28 07:00

中職／命運或巧合？ 仲裁公布周思齊成績溜滑梯

2019-08-15 07:00

日職／松坂徹底被打爆 平成怪物的令和悲歌

2019-07-30 07:00

台灣之光！無懼性別歧視 劉柏君成第一位棒球女主審

2019-07-18 14:05

跑了兩支職棒隊 韓國瑜能為高雄迎來新味全龍？

2019-01-23 11:28
看更多

熱門文章

NBA／外型與過去大不同 哈沃德坦承很多人認不出自己

2019-09-28 14:15

中職／改名新方向 樂天註冊「樂天桃猿」新商標

2019-09-28 08:04

NBA／生涯後期該更慎選球隊 皮本表達後悔惋惜之意

2019-09-28 16:00

南韓羽賽／敗給天敵依瑟儂 戴資穎無緣決賽

2019-09-28 17:31

NBA／杜蘭特阿基里斯腱斷裂 厄文：許多人都有責任

2019-09-28 10:52

NBA／加盟籃網主因？杜蘭特：是時候做改變了

2019-09-28 09:33

中職／林智勝再見安打 兄弟下半季封王M3

2019-09-27 22:25

南韓羽賽／周天成3局逆轉王子維 將爭本季第4冠

2019-09-28 16:18

MLB／砸錢無助衛冕 紅襪老闆明年要砍預算避稅

2019-09-28 08:51

MLB／薛則主投國民外卡戰 小史、柯賓放牛棚

2019-09-28 08:30

中職／萬人送彭政閔引退 洲際挑戰連2天滿場

2019-09-28 09:49

NBA／哈登、衛少表態願打奧運 盼助美奪4連霸

2019-09-28 09:32

NBA／第四度助美出征奧運？詹姆斯樂意但沒確定

2019-09-28 10:21

NBA／讓「下一題」走入歷史 衛少：我已進入人生新階段

2019-09-28 13:22

NBA／保羅帶天賦赴南灘？ 邁阿密媒體持悲觀態度

2019-09-28 15:00

田徑世錦賽／攙扶抽筋對手完賽 輸比賽卻贏掌聲

2019-09-28 08:10

MLB／跳脫合約？達比修傾向續留：這裡很舒服

2019-09-28 07:29

南韓羽賽／周天成、王子維晉4強 今寶島內戰

2019-09-28 00:42

MLB／印地安人輸球淘汰 光芒運動家奪外卡

2019-09-28 10:51

NBA／上季表現不佳 厄文曝祖父過世是主因

2019-09-28 13:58

NBA／聯盟擬更改罰球規則 柯瑞帶頭表達不滿

2019-09-28 17:49

MLB／雙城為本季第4支百勝隊伍 大聯盟史上首見

2019-09-28 11:58

NBA／傑克森與灰熊取得共識 新賽季從發展聯盟出發

2019-09-28 14:30

中職／中信兄弟「智勝」再見安 點亮封王魔術數字M3

2019-09-28 00:11

NBA／試訓快艇計畫臨時喊卡 諾亞新東家尚無著落

2019-09-28 14:00

田徑世錦賽／男子跳遠林佳興三試跳失敗 無緣晉級決賽

2019-09-27 23:27

亞太區資格賽／女壘勝大陸 保東奧希望

2019-09-28 00:34

觀護盃／拳怕少壯 台銀賞夢想家三連敗

2019-09-27 20:41

女壘／澳洲搶下最後一張門票 中華無緣東京奧運

2019-09-28 16:52

中職／古林睿煬初登板吞敗 王溢正12勝終於入袋

2019-09-27 22:06

日職／阿部慎之助引退賽開轟 陽岱鋼代打沒表現

2019-09-27 21:51

恰是傳奇14／「模範生」恰哥要退休 王威晨不捨

2019-09-28 10:26

女壘／中華隊完封菲律賓 東奧門票得靠人助

2019-09-28 15:08

亞洲盃女籃／中華隊不敵澳洲隊 將與紐西蘭隊爭第五名

2019-09-28 00:11

NBA／父子情因自家節目受矚 鮑爾澄清：依然愛我爸

2019-09-28 15:30

中職／難破「天敵」包林傑 林智勝棒打林羿豪建功

2019-09-27 23:19

MLB／阿隆索52轟出爐 追平賈吉菜鳥紀錄

2019-09-28 10:23

田徑世錦賽／400欄預賽49秒95 陳傑分組第三晉級

2019-09-28 07:28

田徑世錦賽／男子百米後柏特時代 日本混血新星狀態佳

2019-09-28 13:58

中職／獅隊古林睿煬初登板 失3分吞首敗

2019-09-28 00:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top