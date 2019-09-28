親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
恰是傳奇
台將征戰日職
MLB
棒球
NBA
籃球
棒協賽事特報
綜合
路跑

關於人生2.0／每天最後活動是「晚餐」港星馮淬帆洗淨鉛華居林口

運動筆記運動能保養！談退化性關節炎的成因與治療【傷害防護】有傷到底要動？還是不動？防護懶人包讓你一次看懂
健行筆記梨山/希利克步道【南投信義鄉】遇山遇杉玉山前峰
NBAManu Ginobili戴假髮現身 (2019超級企鵝名人賽)明星與他們的NBA故事｜Feat. 田壘 (下)

中職／沒保送林智勝導致輸球 陳連宏承擔結果

2019-09-28 16:39聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

林智勝昨敲出再見安打。記者黃仲裕／攝影
林智勝昨敲出再見安打。記者黃仲裕／攝影
分享
富邦悍將隊與中信兄弟隊爭取下半季冠軍的關鍵3連戰，昨晚悍將隊在首戰被敲再見安打，以1：2落敗，9局下悍將隊沒有選擇保送林智勝的調度，引發熱議，總教練「鑼總」陳連宏今天也做出解釋。

兩隊昨天以1：1平手進入9局下，兄弟攻占一、二壘，彭政閔擊出內野滾地球，悍將隊發生失誤，雙殺不成反給了兄弟二、三壘有人的機會，而下一棒面對林智勝，林羿豪連投3顆壞球，悍將隊仍沒有選擇換投或是保送林智勝，讓他在1好3壞時揮出再見安打。

陳連宏指出，一度有考慮要保送林智勝，但因當時1出局，下一棒是張志豪，因此沒有選擇填滿壘包，沒有換上終結者陳鴻文登板，則是考量比賽可能進入延長賽。陳連宏提到，昨天的比賽，有些細節沒有做得很好，自己做的決定，導致這樣的結果，也由自己承擔。

兄弟昨晚贏球後，下半季封王M3，悍將隊想爭冠難度更高，陳連宏表示：「現在也只能往前看，就繼續拚，選手也很拚。」

只是在這關鍵時期，悍將隊還傷了兩名大將，蔣智賢因手腕不適，狀況還要觀察，今天仍沒被排進先發；胡金龍雖然昨天敲出2支二壘打，但跑壘時拉傷右大腿，今天也被移出先發，將在板凳待命。

胡金龍指出，自己在周二的比賽，跑壘時就感到不適，昨天6局上敲出二壘打跑壘時又感覺不舒服，還好不是嚴重拉傷，每天觀察傷勢、治療，因今天沒有辦法跑整場，因此先在板凳伺機代打，「都到這裡了，還是要拚到最後。」

林智勝陳連宏胡金龍

相關新聞

中職／改名新方向 樂天註冊「樂天桃猿」新商標

2019-09-28 08:04

中職／29日先發擋中信封王 羅力：他們很會打下半季

2019-09-28 16:50

中職／二軍總冠軍賽開打 兄弟搶下第一勝

2019-09-28 16:38

中職／年度個人獎項 獅隊至少有陳韻文

2019-09-28 15:29

中職／獅隊古林睿煬初登板 失3分吞首敗

2019-09-28 00:19

中職／中信兄弟「智勝」再見安 點亮封王魔術數字M3

2019-09-28 00:11

中職／難破「天敵」包林傑 林智勝棒打林羿豪建功

2019-09-27 23:19

中職／林智勝再見安打 兄弟下半季封王M3

2019-09-27 22:25

中職／古林睿煬初登板吞敗 王溢正12勝終於入袋

2019-09-27 22:06

12強賽／球員保險、獎金給付確定 出場費1.5萬元起跳

2019-09-27 19:55

中職／味全龍6：5逆轉台南市 練習賽奪第3勝

2019-09-27 19:46

中職／魏應充送親筆墨寶 向彭政閔致敬

2019-09-27 18:31

中職／中信兄弟力爭下半季冠軍 二軍部隊要先挑戰4連霸

2019-09-27 16:39

中職／去年選秀榜眼古林睿煬 一軍初登板先發

2019-09-27 15:21

中職／沒搶到恰恰引退票...來中市府前看直播同歡

2019-09-26 23:56

中職／交手183打數 與恰的最終對決 嘟嘟取勝

2019-09-26 23:50

中職／兄弟不敵獅隊 彭政閔引退賽可能封王

2019-09-26 22:59

中職／林智勝第283轟出爐 張泰山障礙只差6轟

2019-09-26 20:26

中職／開轟被誤判成二壘打 彭政閔生涯硬是少1轟

2019-09-26 18:40

中職／樂天入主Lamigo 凸顯加盟辦法不合理

2019-09-25 07:00

中職／浪費一身好功夫 5球員值得更多機會

2019-09-25 07:00

日職／挖MVP還打不贏廣島 巨人優勝光環褪色

2019-09-23 07:00

日職／梅森傑、郭泰源從一而終 同留FA後遺憾

2019-09-19 07:00

中職／先發及牛棚都失調 桃猿面臨巨大危機

2019-09-18 07:00

日職／亞冠曾狠K中華隊 今永重振成澤村賞熱門

2019-09-17 07:00

日職／調度補強皆受質疑 栗山英樹續任大危機

2019-09-16 07:00

中職／悍將缺乏年輕重砲 火力接班成為隱憂

2019-09-11 07:00

日職／松坂世代又兩人退 明年恐只剩和田、藤川

2019-09-10 07:00

日職／拚4本土球員百分打點 西武打線史上最強

2019-09-09 07:00

日職／30轟3人組27年後再現 燕子迷感慨多

2019-09-05 07:00

中職／羅暐捷世界盃大爆發 統一獅甜蜜的負荷

2019-09-05 07:00

中職／大王成績落差太大 值得國內球員警惕　

2019-09-04 07:00

中職／悍將耐心等伍鐸 賠了夫人又折兵

2019-08-28 07:00

中職／命運或巧合？ 仲裁公布周思齊成績溜滑梯

2019-08-15 07:00

日職／松坂徹底被打爆 平成怪物的令和悲歌

2019-07-30 07:00

台灣之光！無懼性別歧視 劉柏君成第一位棒球女主審

2019-07-18 14:05

跑了兩支職棒隊 韓國瑜能為高雄迎來新味全龍？

2019-01-23 11:28
看更多

熱門文章

南韓羽賽／兩局化解8局點 戴資穎生涯首闖4強

2019-09-27 17:52

中職／改名新方向 樂天註冊「樂天桃猿」新商標

2019-09-28 08:04

NBA／外型與過去大不同 哈沃德坦承很多人認不出自己

2019-09-28 14:15

NBA／加盟籃網主因？杜蘭特：是時候做改變了

2019-09-28 09:33

中職／林智勝再見安打 兄弟下半季封王M3

2019-09-27 22:25

NBA／杜蘭特阿基里斯腱斷裂 厄文：許多人都有責任

2019-09-28 10:52

南韓羽賽／王子維拍落喬納坦 四強對決周天成

2019-09-27 19:03

NBA／生涯後期該更慎選球隊 皮本表達後悔惋惜之意

2019-09-28 16:00

女壘／奧運資格賽擊敗大陸 中華隊搶下關鍵一勝

2019-09-27 18:44

MLB／砸錢無助衛冕 紅襪老闆明年要砍預算避稅

2019-09-28 08:51

MLB／薛則主投國民外卡戰 小史、柯賓放牛棚

2019-09-28 08:30

中職／萬人送彭政閔引退 洲際挑戰連2天滿場

2019-09-28 09:49

NBA／哈登、衛少表態願打奧運 盼助美奪4連霸

2019-09-28 09:32

NBA／第四度助美出征奧運？詹姆斯樂意但沒確定

2019-09-28 10:21

南韓羽賽／周天成3局逆轉王子維 將爭本季第4冠

2019-09-28 16:18

田徑世錦賽／攙扶抽筋對手完賽 輸比賽卻贏掌聲

2019-09-28 08:10

MLB／跳脫合約？達比修傾向續留：這裡很舒服

2019-09-28 07:29

12強賽／球員保險、獎金給付確定 出場費1.5萬元起跳

2019-09-27 19:55

南韓羽賽／周天成、王子維晉4強 今寶島內戰

2019-09-28 00:42

MLB／印地安人輸球淘汰 光芒運動家奪外卡

2019-09-28 10:51

NBA／讓「下一題」走入歷史 衛少：我已進入人生新階段

2019-09-28 13:22

中職／味全龍6：5逆轉台南市 練習賽奪第3勝

2019-09-27 19:46

NBA／保羅帶天賦赴南灘？ 邁阿密媒體持悲觀態度

2019-09-28 15:00

中職／中信兄弟「智勝」再見安 點亮封王魔術數字M3

2019-09-28 00:11

NBA／傑克森與灰熊取得共識 新賽季從發展聯盟出發

2019-09-28 14:30

MLB／雙城為本季第4支百勝隊伍 大聯盟史上首見

2019-09-28 11:58

田徑世錦賽／男子跳遠林佳興三試跳失敗 無緣晉級決賽

2019-09-27 23:27

NBA／試訓快艇計畫臨時喊卡 諾亞新東家尚無著落

2019-09-28 14:00

NBA／布萊恩曼巴體育學院開課 廣邀各路好手受訓

2019-09-27 18:05

中職／古林睿煬初登板吞敗 王溢正12勝終於入袋

2019-09-27 22:06

觀護盃／拳怕少壯 台銀賞夢想家三連敗

2019-09-27 20:41

亞太區資格賽／女壘勝大陸 保東奧希望

2019-09-28 00:34

日職／阿部慎之助引退賽開轟 陽岱鋼代打沒表現

2019-09-27 21:51

中職／魏應充送親筆墨寶 向彭政閔致敬

2019-09-27 18:31

中職／難破「天敵」包林傑 林智勝棒打林羿豪建功

2019-09-27 23:19

恰是傳奇14／「模範生」恰哥要退休 王威晨不捨

2019-09-28 10:26

亞洲盃女籃／中華隊不敵澳洲隊 將與紐西蘭隊爭第五名

2019-09-28 00:11

NBA／上季表現不佳 厄文曝祖父過世是主因

2019-09-28 13:58

田徑世錦賽／400欄預賽49秒95 陳傑分組第三晉級

2019-09-28 07:28

MLB／阿隆索52轟出爐 追平賈吉菜鳥紀錄

2019-09-28 10:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top