中職／沒保送林智勝導致輸球 陳連宏承擔結果

2019-09-28 16:39 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ╱即時報導



林智勝昨敲出再見安打。記者黃仲裕／攝影 分享 facebook 富邦悍將隊與中信兄弟隊爭取下半季冠軍的關鍵3連戰，昨晚悍將隊在首戰被敲再見安打，以1：2落敗，9局下悍將隊沒有選擇保送林智勝的調度，引發熱議，總教練「鑼總」陳連宏今天也做出解釋。

兩隊昨天以1：1平手進入9局下，兄弟攻占一、二壘，彭政閔擊出內野滾地球，悍將隊發生失誤，雙殺不成反給了兄弟二、三壘有人的機會，而下一棒面對林智勝，林羿豪連投3顆壞球，悍將隊仍沒有選擇換投或是保送林智勝，讓他在1好3壞時揮出再見安打。

陳連宏指出，一度有考慮要保送林智勝，但因當時1出局，下一棒是張志豪，因此沒有選擇填滿壘包，沒有換上終結者陳鴻文登板，則是考量比賽可能進入延長賽。陳連宏提到，昨天的比賽，有些細節沒有做得很好，自己做的決定，導致這樣的結果，也由自己承擔。

兄弟昨晚贏球後，下半季封王M3，悍將隊想爭冠難度更高，陳連宏表示：「現在也只能往前看，就繼續拚，選手也很拚。」

只是在這關鍵時期，悍將隊還傷了兩名大將，蔣智賢因手腕不適，狀況還要觀察，今天仍沒被排進先發；胡金龍雖然昨天敲出2支二壘打，但跑壘時拉傷右大腿，今天也被移出先發，將在板凳待命。

胡金龍指出，自己在周二的比賽，跑壘時就感到不適，昨天6局上敲出二壘打跑壘時又感覺不舒服，還好不是嚴重拉傷，每天觀察傷勢、治療，因今天沒有辦法跑整場，因此先在板凳伺機代打，「都到這裡了，還是要拚到最後。」