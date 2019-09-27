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中職／林智勝再見安打 兄弟下半季封王M3

2019-09-27 22:25聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

中信兄弟與富邦悍將隊的下半季「天王山之戰」，戰況陷入膠著，兩隊在6局下各攻進1分，平手到9局下，兄弟靠林智勝揮出再見安打，終場以2：1勝出，與悍將隊拉開3場勝差，下半季封王M3。

碰上「恰恰」彭政閔的引退周，台中洲際棒球場湧入12202名球迷進場，寫下本季洲際球場的單場新高。

兄弟推出廖乙忠先發，前5局沒有被攻進分數，投到6局上被胡金龍敲出二壘打，故意四壞球保送林益全後，再被范國宸掃出右外野安打，同時因右外野手陳子豪失誤，悍將隊先取得1：0領先。

至於兄弟打線前5局受到洋投包林傑的壓制，僅出現2支安打，6局下2出局後，詹子賢揮出左外野方向的陽春全壘打，一棒將比數扳平，本季累積26轟與林智勝、林益全並列聯盟第3，落後朱育賢的28轟。

雙方一路僵持到9局下，詹子賢一上場就從林羿豪手中揮出中外野二壘打，陳子豪獲故意四壞球保送上壘，彭政閔擊出內野滾地球，悍將隊捕手傳三壘抓下第1個出局數，但陳凱倫再傳一壘時發生失誤，給了兄弟二、三壘有人的機會，接著林智勝揮出中外野再見安打，替兄弟打下勝利。

兄弟廖乙忠今天主投6局，挨6支安打，投出3次保送，送出8次三振，失1分，無關勝敗，鄭凱文後援2局，拿下本季第11勝，追平個人單季最多勝。悍將隊包林傑先發7局，僅被敲3支安打，被敲1發陽春砲失1分，送出9次三振，無關勝敗，林羿豪承擔敗投。

中信兄弟「恰恰」彭政閔引退周，球迷進場支持。記者黃仲裕／攝影
中信兄弟「恰恰」彭政閔引退周，球迷進場支持。記者黃仲裕／攝影
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中信兄弟先發投手廖乙忠。記者黃仲裕／攝影
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林智勝敲出再見安打。記者黃仲裕／攝影
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中信兄弟「恰恰」彭政閔引退周，球迷進場支持。記者黃仲裕／攝影
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林智勝敲出再見安打。記者黃仲裕／攝影
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悍將隊先發投手包林傑。記者黃仲裕／攝影
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詹子賢敲本季第26轟。記者黃仲裕／攝影
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中信兄弟「恰恰」彭政閔引退周，球迷進場支持。記者黃仲裕／攝影
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