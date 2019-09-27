12強賽／球員保險、獎金給付確定 出場費1.5萬元起跳

2019-09-27 19:55 聯合報 記者 聯合報 記者 婁靖平 ╱即時報導



體育署昨天邀集中華棒球協會、中華職棒聯盟與球員工會進行四方協商，針對世界12強棒球賽的保險、獎金做出相關決議，球員保險費用由體育署全額補助，比賽出賽激勵獎金由中華棒協負擔。

保險部分，若球員因比賽受傷、暫時喪失工作能力，依照薪資100％給付，最高每月70萬元，最低20萬元，單數年合約最高給付12個月，複數年合約24個月。

獎金部分，自辦、官辦熱身賽由中職、棒協共同負擔，球員每場比賽可獲得1萬5000元出賽費，比賽開打後的獎金由棒協負責，若未晉級每場1萬5000元，晉級複賽則加倍；複賽未晉級每場2萬5000元，晉級決賽也加倍給付。

如果打進前4名，棒協再依名次發出獎金，冠軍30萬元、亞軍15萬元、季軍10萬元、殿軍5萬元。

此外，世界棒壘球總會（WBSC）也有獎金，最少可獲18萬美元（約台幣563萬元），依照規定，各國棒協必須至少將50％的團隊獎金平分給28名參賽選手。