中職／兄弟不敵獅隊 彭政閔引退賽可能封王

2019-09-26 22:59 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



統一獅、中信兄弟隊今天繼續在台中洲際球場交手，「嘟嘟」潘威倫先發5.2局被揮出八支安打，包括詹子賢、林智勝全壘打，失七分有六分自責，但隊友打擊相當捧場，全場16支安打攻下12分，獅隊終場以12：8獲勝，潘威倫生涯第143勝到手，再創中職投手新高。

兄弟下半季排名仍居榜首，領先富邦悍將隊只剩兩場勝差，兩隊明天開始在洲際球場進行三連戰，成為下半季爭王關鍵系列賽；兄弟若能搶下三連勝，29日就可奪下季冠軍，剛好是「恰恰」彭政閔引退賽。

潘威倫投球內容普通，本季第三次失分超過七分，靠隊友火力幫忙，投出三連勝，今年八勝紀錄仍是獅隊投手最多。

兄弟首局靠詹子賢三分砲取得3：0領先，獅隊三局上出現四支長打，包括張偉聖、林靖凱二壘打和蘇智傑三壘打、鄧志偉全壘打，反以4：3超前，但林智勝三局下轟出陽春砲，兩隊比數又扯平。

林智勝本季26轟追平林益全、蘇智傑，並列全聯盟第二，只落後朱育賢兩轟，詹子賢25轟和張志豪並列第五。

兩隊投手群壓不住對手攻勢，得分戰一直未停，獅隊四、五局上合計七支安打攻下五分，拉大比數差距；兄弟四局下追回一分，六局下再靠岳東華兩分砲在內的三支安打，又攻下三分，追成8：9、只落後一分。

獅隊攻勢不斷，七局上再以三支安打攻下兩分，吳桀睿九局上揮出陽春砲，本季首轟攻下全隊第12分，兄弟大勢已去。

彭政閔生涯19年最後一次和潘威倫交手，連續三個打數沒有安打，「恰嘟對決」從2003年潘威倫新人球季展開，彭政閔對戰183個打數揮出69支安打，打擊率3成77。