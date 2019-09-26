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中職／嘟恰職棒生涯最後對決 統一12比8勝中信

2019-09-26 22:44聯合報系攝影中心 記者黃仲裕╱即時報導

中信兄弟統一獅今晚在台中洲際棒球場的賽事，也是統一先發投手潘威倫與中信球星彭政閔職棒生涯最後一次對決。嘟嘟在這次的對決佔上風，恰恰在三個打數沒有擊出任何安打。終場統一就以12比8勝中信兄弟。

統一獅投手「嘟嘟」潘威倫對中信兄弟先發，是生涯最後一次跟彭政閔投打對決，送給恰恰...
統一獅投手「嘟嘟」潘威倫對中信兄弟先發，是生涯最後一次跟彭政閔投打對決，送給恰恰三支零。記者黃仲裕／攝影
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中信兄弟統一獅彭政閔

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