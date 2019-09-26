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中職／開轟被誤判成二壘打 彭政閔生涯硬是少1轟

2019-09-26 18:40聯合報 記者藍宗標╱即時報導

2001年的彭政閔。 報系資料照
2001年的彭政閔。 報系資料照
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中信兄弟隊今天在台中洲際球場和統一獅隊交手，進行本季最後一次對決，「恰恰」彭政閔扛起先發七棒、指定打者任務，將是生涯19年最後一次對戰「嘟嘟」潘威倫。

「恰嘟對決」從2003年潘威倫新人球季展開，彭政閔歷年180個打數揮出69支安打，打擊率3成83。

彭政閔生涯192轟紀錄有六轟是潘威倫貢獻，兄弟本季只剩八場比賽，他想要成為中職史上第三位「200轟俱樂部」成員，加入張泰山（289轟）、林智勝（282轟）的行列，看來難度很高，倒是富邦悍將隊林益全170轟暫居第四，機會應該不小。

彭政閔192轟包括滿貫砲、再見全壘打、甚至場內全壘打紀錄都有，若非2001年8月1日在新竹球場對中信鯨隊之戰，轟出全壘打被誤判成二壘打，生涯累積應是193轟才對。

這場已讓很多球迷沒有印象的比賽，發生在彭政閔新人球季；他當天並未先發，而是擔任替補一壘手，四局下出場代打，從鯨隊先發投手宋肇基的手中轟出右外野全壘打，卻被右線審誤判為二壘打，兄弟終場4：5落敗。

兄弟當時總教練林易增認為，從比賽結果看來，彭政閔這支消失的全壘打很重要。

18年前的中職比賽當然沒有電視輔助判決，但每場比賽都有六名裁判執法，彭政閔這支「被沒收」的全壘打，也讓右線審遭到禁賽處分，其他裁判未做好協助審判，連帶受到聯盟處罰。

彭政閔目前八支滿貫砲紀錄，仍在中職史上排名第三，只落後隊友林智勝（十支）、獅隊退役老將陳政賢（九支）。

彭政閔中職

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