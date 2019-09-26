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中職／恰恰引退周最終場 台中市府廣場同步轉播

2019-09-26 14:40聯合報 記者喻文玟╱即時報導

中信兄弟象的當家球星四棒恰恰彭政閔即將卸下選手身分，本周在台中洲際棒球場舉辦引退...
中信兄弟象的當家球星四棒恰恰彭政閔即將卸下選手身分，本周在台中洲際棒球場舉辦引退賽，9月29日門票已售罄，市府廣場有免費直播派對。記者黃仲裕／攝影
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中信兄弟象的當家球星、當家第四棒恰恰彭政閔即將卸下選手身分，中信兄弟棒球隊9月25日起在台中洲際棒球場舉辦「恰恰引退周」。台中市運動局表示，「恰恰」最後一場賽事是9月29日，28、29日2場比賽已完售，最後一場比賽市府廣場同步轉播。

運動局表示，「恰恰引退周」首場比賽昨天晚間進行「學生日」，邀請台中棒球小選手到棒球場觀看比賽，包括大智、樂業、四張犁、和平、大同、成功、泰安、健行國小、東山高中等學校的棒球教練和選手，一起看恰恰比賽，希望讓棒球扎根，培養運動風氣。

運動局長李昱叡說，市長盧秀燕打造台中「運動酷城市」，中信兄弟以台中市主場，能一起見證恰恰的榮耀時刻，很榮幸，媽媽市長相當重視9月27日將與市府一級首長、議會議員一起觀賽。

運動局說，恰恰引退賽門票相當搶手，9月28、29日2天票券已售罄，現場不會販售票券，已購買到的球迷朋友務必攜帶票券，現場恕不補發，至9月27日都還有票。

若沒買到門票的球迷，9月29日台中市府廣場有免費直播派對；9月28、29日在好運來多功能宴展館也有恰恰引退Party，球迷可事先至台中洲際棒球園區的Base Café索取入場券。

運動局指出，恰恰引退賽後，緊接著10月還有亞洲棒球錦標賽、11月世界12強棒球錦標賽等賽事都到台中開打。

中信兄弟象的當家球星四棒恰恰彭政閔即將卸下選手身分，本周在台中洲際棒球場舉辦引退...
中信兄弟象的當家球星四棒恰恰彭政閔即將卸下選手身分，本周在台中洲際棒球場舉辦引退賽，9月29日門票已售罄，市府廣場有免費直播派對。記者黃仲裕／攝影
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中信兄弟象的當家球星四棒恰恰彭政閔即將卸下選手身分，本周在台中洲際棒球場舉辦引退...
中信兄弟象的當家球星四棒恰恰彭政閔即將卸下選手身分，本周在台中洲際棒球場舉辦引退賽，9月29日門票已售罄，市府廣場有免費直播派對。記者黃仲裕／攝影
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棒球中信兄弟彭政閔

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