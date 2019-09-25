中職／林益全雙轟穩居打點王 猿隊下半季確定淘汰

2019-09-25 22:41 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



一局上，富邦悍將林益全（中）擊出兩分全壘打，接著高國輝再擊出一分全壘打。記者蘇健忠／攝影 分享 facebook 富邦悍將隊力保全年度勝率第一，林益全（雙響砲）、高國輝、范國宸今天在桃園球場先後開轟，以6：2擊敗Lamigo桃猿隊，不但對戰七連勝，也穩住年度勝率龍頭，領先1.5場勝差，有利爭取晉級季後賽。

這場比賽開打前，猿隊下半季淘汰指數2，本身輸給悍將，加上排名第一的中信兄弟隊7：1擊敗統一獅隊，猿隊下半季確定出局，中斷從2017年起連續五季奪下季冠軍紀錄。

悍將下半季排名仍是第二，落後兄弟2.5場勝差。

悍將一開賽就發動攻勢，一局上兩出局後，范國宸揮出二壘打，林益全轟出左外野兩分砲，高國輝追加中外野陽春砲，取得三分領先。

范國宸首打席安打，三局上轟出陽春砲，打回全隊第四分。

猿隊三局下靠余德龍、詹智堯安打加上藍寅倫內野滾地球掩護攻下第一分，五局下再靠余德龍、詹智堯安打攻下第二分，追成只落後兩分。

悍將八局上攻勢再起，王正棠三壘打後，林哲瑄適時安打，比數變成5：2，林益全九局上轟出陽春砲，猿隊大勢已去。

林益全首局兩分砲攻下勝利打點，生涯第12次單場雙響砲，獲選單場MVP，本季26轟和蘇智傑並列全聯盟第二，只落後朱育賢兩轟，103分打點超前朱育賢兩分，獨居全聯盟第一。

悍將洋投班華德先發5.2局，被揮出七支安打、失兩分，揮別三連敗，奪下本季首勝。

猿隊洋投尼克斯先發六局被揮出八支安打，包括三支全壘打，失四分吞敗，戰績掉到11勝8敗，最近七場先發吞下三連敗，8月15日至今未有勝投。