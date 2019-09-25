中職／張志豪第25轟出爐 兄弟最快28日封王

2019-09-25 22:01 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



中信兄弟張志豪。 報系資料照 分享 facebook 中信兄弟隊今天在台中洲際球場對統一獅之戰，陳子豪、張志豪先後開轟，以7：1擊敗統一獅隊，下半季排名穩居龍頭，最快28日在台中洲際球場對富邦悍將「金控大戰」封王。

此役打完前六局，兄弟2：1領先，七局下打線大爆發，王威晨、詹子賢安打後，林智勝觸身球保送形成滿壘，接著陳子豪高飛犧牲打攻下一分，彭政閔揮出游擊方向滾地球，造成對方失誤再得一分。

兄弟在一、三壘有人時發動雙盜壘成功，攻下這半局第三分，張志豪轟出右外野兩分砲，把比數差距拉大成六分，獅隊大勢已去。

兄弟全場揮出13支安打，王威晨包辦四安、詹子賢三安；張志豪本季第25轟出爐，追平林智勝、林益全，三人並列全聯盟第三，前面是朱育賢28轟、蘇智傑26轟，全壘打王之爭愈來愈激烈。

陳子豪六局下轟出右外野陽春砲，本季第18轟攻下勝利打點，離個人單季最多全壘打紀錄只一支。

「恰恰」彭政閔擔任先發六棒指定打者，四打數二安打、跑回一分，打完這場比賽後，離29日引退賽只剩四戰。

兄弟洋投萊福力先發七局，只被揮出四支安打、失一分，以優質內容奪勝，獲選單場MVP，本季戰績升至9勝11敗。

獅隊洋投亞力克先發6.1局，被揮出十支安打，失四分有三分自責，戰績掉到1勝6敗。