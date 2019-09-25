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梅花旗／李亦崴逆轉滿貫砲 遠東退開南晉8強

2019-09-25 14:48聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

聯合新聞網實習記者楊以恩

第二十一屆梅花旗全國大學棒球錦標賽的賽程進行到第三天，今天早上臺體大棒球場，由遠東科大交手開南大學，遠東科大全場敲出19支安打，在李亦崴的逆轉滿貫砲帶動下，以17：9擊退開南大學，成功挺進八強。

遠東科大在二局上首開紀錄，先靠著安打、暴投以及高飛犧牲打奪得一分，但隨後開南大學也在下半局回敬一分，三局上遠東攻勢再起，安打串聯加上盜壘成功，多添兩分。

開南大學在三局下半展開一輪猛攻，趁著投手的失誤以接連的安打，一口氣將比數反超成6：3，但遠東科大由第三棒李亦崴領軍反撲，四局上滿壘時將球扛出了左外野的全壘打牆，比數逆轉成8：6，遠東科大在六局上再以四支安打灌進三分，將比數拉開到11：6，開南大學雖然在七局及八局下分別追回一分、兩分，但最終無力回天。

遠東科大教練蔡士勤說：「今天就是一整個打開了，三、四、五、六棒總共打了14支安打，後面就是讓他們放開來打。」

至於投手的部分，蔡士勤教練表示：「三局上的時候那顆飛球沒處理好，讓先發投手張宗凱受到了影響，連帶影響了他之後的投球。」遠東科大雖然今天打下了17分，但投手群們也失了足足6分的責失分，算是美中不足的地方。

遠東科大本場晉級後下一場將於9月27日早上九點同樣在臺體大棒球場，迎戰今日下午場萬能科大和國立體大之間的勝隊，蔡士勤教練說：「每場都是硬戰，要是打擊可以像今天一樣穩定發揮的話，要贏球也不是不可能，當然球隊的氣氛也是很重要的。」

李亦崴（左）敲逆轉滿貫砲。聯合新聞網實習記者趙芸／攝影
李亦崴（左）敲逆轉滿貫砲。聯合新聞網實習記者趙芸／攝影
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遠東科大闖進8強。聯合新聞網實習記者趙芸／攝影
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