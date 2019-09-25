中職／浪費一身好功夫 5球員值得更多機會

今年中華職棒下半季競爭激烈，除了已經拿到季後賽門票的Lamigo外，中信兄弟力拼下半季拋下彩帶，富邦悍將則著眼於全年勝率第一。在這關鍵的時刻，除了球員的臨場表現外，也考驗教練團調度能力。然而好手到用時方恨少，實際上仍有一些球員明明表現不差，機會卻很少，又或是現在才悔不當初，沒讓他們多點上場。

最近富邦悍將最火燙的球員，除了林益全外，莫過於總算出現在一軍的高國麟。他在業餘時期火力就頗被看好，2015年透過季中選秀加入義大犀牛，原先在年初就加練內野，進入球隊後，當時總教練葉君璋給他兩年計畫，希望他能夠成為一名重砲游擊手。不過高國麟轉練的前幾年都在繳學費，沒有因為守備位置改變，就能夠專注在一個守位，反而一直轉換成為內野工具人。

即便高國麟擁有球隊最缺乏的長打火力，又有多個守備位置，卻沒有讓他獲得更多的上場機會。他的內野守備位置反而成為負擔，因為一三壘已被林益全及蔣智賢所佔據，中線又以守備型球員為主，讓他出賽機會非常少，而外野則是直到今年才想起他。高國麟本季雖然看似只有「2、3、5」的打擊三圍，但這是在一年幾乎只有200打席的情況下的成績，而且打擊率其實逼近3成，無論打擊能力及拚勁，都值得獲得更多且穩定的出賽機會。

連對手都覺得難對付的高國麟，在今年大部分時間卻連一軍都上不了，他實在值得更多出賽機會。 聯合報系資料照片 分享 facebook

許基宏在2015年放話想要單季打出50轟，最後雖然無緣達成，但當年擠下王柏融拿到新人王，被視為黃衫軍未來的中心打者接班人。球隊為讓他獲得更多出賽機會，讓他加練三壘，以便他可以在一、三壘及指定打擊輪流出賽。生涯至2016年還保有「3、4、5」的打擊三圍，甚至長打率還曾單季有0.603的佳績。

不過就在2017年他受到骨刺的影響，加上捲入球隊冰風暴，出賽機會大幅下滑。然而就在風暴結束後，他雖然仍被留在陣中，但比離隊球員或留在陣中的林智勝機會都少，只能不斷的屠殺二軍。他已經連續兩年奪得二軍全壘打王，長打率都高過7成，但這兩年卻僅在一軍有100餘個打席，純粹以身手而言，他應該要有更多機會才對。

許基宏生涯已經快百轟了，但卻有近一半是在二軍打出，以他的身手如果能有更多機會在一軍，應該能有可觀的產量。 聯合報系資料照片 分享 facebook

鄧志偉在2012年加入統一獅，生涯初期就展現不錯的長打火力，為了讓他發揮，球隊一度調整守備陣容，包括讓他嘗試擔任外野守備，或是把位置重疊的高國慶換到三壘。他不負眾望地在生涯前四年就擊出46轟。但是就因為他與高國慶的重疊性太高，從2016年出賽機會就開始銳減。

雖然今年他是受到傷勢影響出賽，不過在這之前，他在二軍平均都有「3、4、5」的佳績。獅隊這幾年僅有幾位固定先發的老將，其他都在磨練新人，因此他的出賽機會很難固定。現在他傷癒歸隊，加上獅隊傷兵過多，應該可以獲得更多的上場機會，看是否有機會再現轟天雷接班人的火力。

因為沒有守備位置，鄧志偉常常在升降名單中被遺忘，讓獅隊少了一位藏在板凳中的重砲。 聯合報系資料照片 分享 facebook

紀品宏、董子浩／Lamigo 桃猿／野手

對於很會培養球員的Lamigo來說，即便陸續走了林智勝、王柏融，好的野手依然是取之不盡用之不竭。去年甚至出了黃敬瑋、林知譽及許禹壕等三位在一軍首打席就擊出全壘打的球員。不過就因為人才濟濟，許多球員要獲得上場機會就顯得很困難。

紀品宏、董子浩雖然不是長打型的選手，但表現穩定，打擊三圍約為「3、3、3」。不過即使表現比起有升上一軍的詹智堯、鍾承祐等更好，因為經驗或名氣不足，都已經兩年沒有獲得在一軍出賽機會。相較於以往猿隊勇於給二軍球員更多舞台，今年或許最後幾場賽事可以磨練一下他們。

事實上各隊都應該找機會讓二軍球員多加磨練，一方面可以讓主力球員獲得喘息機會，另一方面可以找出可用之兵。養兵千日用在一時，許多球員需要舞台發揮，就像當時猿隊如果沒給朱育賢機會，就不會有現在的酒窩大砲。沒有機會到一軍試身手，常常浪費了不少好手一身的武功，讓他們有更多機會上場，或許會有下一個意想不到的大將出現。