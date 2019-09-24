中職／林益全打點破百 追平朱育賢並列龍頭

2019-09-24 23:11 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ╱即時報導



富邦悍將林益全（右）1局上敲出一分打點內野安打，幫助球隊先馳得點。記者余承翰／攝影 分享 facebook 富邦悍將隊今天在桃園球場對Lamigo桃猿之戰，全場狂揮20支安打，光是前四棒就有14安，「神全」林益全6支3、攻下3分打點，本季達到100分打點，追平猿隊朱育賢並列全聯盟第一，打點王之爭愈來愈激烈，悍將終場13：7獲勝。

朱育賢賽前99分打點，領先林益全3分，此役五打數二安打，攻下一分打點，生涯首次達到單季百分打點。

林益全曾在2009、14、15年奪下打點王，今年第三次單季打點破百，挑戰生涯第四座打點王，朱育賢則要挑戰首次打點王。

悍將、猿隊今天大亂鬥，全場出現31支安打，包括張正偉本季首轟出爐；悍將對戰猿隊六連勝，年度勝率重返龍頭，下半季排名仍居第二，落後中信兄弟隊2.5場勝差。

悍將洋投羅力先發五局被揮出五支安打、失一分，退場時5：1領先，六局下范玉禹、蔡明晉被打了一輪，猿隊以三支安打、三次保送攻下四分扳平戰局。

羅力第13勝飛了，但防禦率2.84仍居榜首，有機會奪下生涯第四座防禦率王。

猿隊洋投多猛先發四局被揮出十支安打、失五分無關勝敗，蘇俊璋、林逸翔、吳丞哲七局上合計被打11人次，奉送七支安打、一次保送，包括張正偉兩分砲，悍將在這半局狂攻七分打下江山。

高國輝重返一軍首戰6支2，七局上第二安攻下勝利打點，范國宸代打揮出三分打點二壘打，拉大比數差距，獲選單場MVP。

悍將前兩棒張正偉、林哲瑄都是四安，三棒胡金龍、四棒林益全各有三安，張正偉6支4，也攻下3分打點。