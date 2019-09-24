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圖／中職高國輝傷癒先發 悍將火力全開領先猿隊

2019-09-24 19:42聯合報系攝影中心 記者余承翰╱即時報導

富邦悍將今晚在桃園棒球場與Lamigo桃猿上演洋投對決，傷癒歸隊的高國輝擔任先發第五棒，悍將前三局就敲出8支安打，三局打完悍將以4比0領先桃猿。

富邦悍將林哲瑄2局上敲出二壘安打。記者余承翰／攝影
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富邦悍將先發投手羅力。記者余承翰／攝影
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Lamigo桃猿先發投手多猛。記者余承翰／攝影
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富邦悍將高國輝傷癒復出，擔任先發第五棒。記者余承翰／攝影
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富邦悍將張正偉2局上敲出帶有一分打點安打。記者余承翰／攝影
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富邦悍將林益全（右）1局上敲出一分打點內野安打，幫助球隊先馳得點。記者余承翰／攝...
富邦悍將林益全（右）1局上敲出一分打點內野安打，幫助球隊先馳得點。記者余承翰／攝影
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富邦悍將戴培峰（左）2局上在隊友安打護送下回本壘得分。記者余承翰／攝影
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富邦悍將棒球

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