樂天入主Lamigo 凸顯中職加盟辦法不合理

上周Lamigo桃猿隊宣布把經營權百分之百交付給來自日本的樂天集團，這歷史性一刻，相信所有關心中職球迷均已知悉，然而樂天入主後，帶給中職與台灣棒球影響，早已超越檯面上的經營權轉移而已。

樂天入主後，帶給中職與台灣棒球影響，早已超越檯面上的經營權轉移而已。圖為桃猿總經理劉玠廷（右二）， 樂天亞洲總部營運長渡邊崇（左二）、樂天金鷲球場本部長川田喜則（左—）、中華職棒大聯盟會長吳志揚（右三）、秘書長馮勝賢（右—），在轉賣說明記者會上合影。 報系資料照 分享 facebook

其實，Lamigo球團想要轉讓甚至解散球隊念頭已不是第一次。早在2006球季當年還是用母企業La New為名時，球團就有想轉讓球隊的打算。由於該年La New熊隊才剛剛贏得隊史首座總冠軍，老闆劉保佑卻在接受媒體訪問時，透露出有意出售或是解散球隊的想法，頓時引起社會一片譁然。

雖事後劉老闆有出面澄清此事，但這不外乎是給整個職棒圈一記當頭棒喝。而La New熊有意出售一事，甚至受到當時就已經是行政院長的蘇貞昌關切，並承諾會考慮用租稅減免與運動彩券的方式來幫助棒球運動發展，也希望藉此吸引更多民間企業參與職棒的經營。

如今已是蘇貞昌院長第二次擔任行政院長，有關租稅減免的「國民體育法第十二條條文修正草案」，仍僅在立法院內進行一讀，從提案當年至今即將邁入第9個年頭，該法案想要在短期內通過應該是不太可能，不過，在這一年裡，先後發生味全龍復活與樂天球團願意接手Lamigo後，該項法案是否能夠順利過關，也非一般人所關心了。

味全龍成了新加盟球隊，將從二軍打起，反而樂天買下Lamigo也承接所有權利。圖／味全龍提供 分享 facebook

回頭看民間企業對於職棒的態度，至少在過去10年裡，都不是台灣企業投資名單上主要目標，除非企業主本身就對運動有極度的熱情，且由於過去假球事件頻繁，很多企業對於職棒仍存在著不少陰影，導致職棒始終原地踏步。自從2009年，職棒打回4支球隊的原形以來，經歷過4次重大的經營權轉讓，與一支新球隊加盟，然而這一次Lamigo經營權轉讓案，應該是最不一樣，且最具有代表性的案件。

與過去中職經營權轉讓最大不同的地方是樂天集團日商身份，值得注意的是，中職對外資用此項方式加盟中職竟然是採取逆來順受的態度，這也就代表著，如果外資想要踏入中職，最佳的方式就是買下現有的球隊，因為以現今中職新加盟球隊的規章，需繳交一筆保證金，未來還必須先從二軍打起等限制。樂天集團現在則是收購一支在中職早已經營有成，且戰力十足的現成冠軍級隊伍，不僅不必受到股份分配的限制，還省了保證金，跳過了所有新球隊要遵從的規定，就能夠在台灣玩職棒，整理看來是十分划算的投資。

樂天這次收購Lamigo，也再次凸顯出中職既有的新加盟辦法中許多不合理的條件。 報系資料照 分享 facebook

而樂天這次收購Lamigo，也再次凸顯出中職既有的新加盟辦法中許多不合理的條件。中職未來應該在該項辦法中進行大幅度的修改，好以增加境外投資人進駐職棒的意願，反正台灣本土企業對於組織職棒的意願本來就不高，何不用更開放的方式活絡整個職棒市場，甚至開創一股新的思維來經營棒球，也許才是有利於中華職棒往後發展的最佳方式！