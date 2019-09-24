日職／陳冠宇、宋家豪誰進季後賽 最快今晚決定

今年日職的戰況緊繃，離賽季結束只剩一週的時間，卻只有巨人在21日確定拿下央聯優勝，優勝時剩餘比賽也僅剩5場，而央聯另外的兩個季後賽名額，雖然以DeNA及廣島兩隊排名較佔優勢，但也未完全確定，尤其是廣島，即使在23日獲勝後領先第四的中日有2.5場勝差，進入季後賽機率很高，仍存在著被翻盤的些許可能性。

洋聯的戰況更是膠著，龍頭西武的魔術數字來到M2，只剩2場比賽，但與居次的軟銀僅有1場勝差，軟銀也只剩下3場比賽，究竟誰會是今年洋聯的優勝，有可能今天就決定，也不無打到最後一場才決定的可能；不只是聯盟優勝，連進入季後賽的最後一席名額都競爭激烈，排名第三的樂天與第四的羅德間只有0.5場勝差，兩隊各只剩下2場及1場比賽，這才是名符其實的拚戰到最後一刻。

來看看洋聯的戰情分析，首先從季後賽的最後一席之爭看起，羅德是其中最簡單的，因為只剩今天這一場，輸了就準時放假，贏了還得看對手的戰況，而剩兩場的樂天，也要全力求勝才能確保進季後賽，兩場都輸就不用說了，如果羅德贏球，即使輸一場，兩隊在勝率相同的狀況下，由於樂天對羅德的戰績是10勝13敗的劣勢，那樂天也會無緣季後賽。

羅德及樂天各有一位台灣旅日好手在隊上，羅德是陳冠宇，而樂天是最近狀況火燙的宋家豪，但目前局勢演變，兩位台灣球員當中只有一人能在季後賽亮相，爭取打日本一的機會，對於台灣球迷來說，真是左右為難。

今年最後能打進洋聯季後賽的台灣球員，會是羅德的陳冠宇(左)，還是樂天的宋家豪(右)？ 聯合報系資料照片 分享 facebook

龍頭之爭的戰況也不算太複雜，兩隊已經沒有正面對決的機會，而各只剩2場及3場，西武只要這2場全勝就優勝，即使1勝1敗，對手軟銀只要輸1場，西武也能二連霸，如果不幸二連敗，只能祈禱軟銀這3場敗多勝少了；相反地，軟銀只要敗多勝少就確定無法奪回優勝，贏2場的話還得靠對手二連敗，全勝也不見得能優勝，要西武勝敗各半才能逆轉勝。

其實分析了這麼多洋聯往後有可能的局勢，重點還是這4隊都得全力求勝，每一勝都攸關優勝及季後賽，西武接下來的兩場是對羅德及樂天，軟銀則有一場對樂天，每年球季最刺激的就是這個時刻，而洋聯優勝及季後賽最後一席誰屬，最快今晚比賽結束就會出爐。

話說今年爭優勝的又是西武及軟銀這兩支球隊，這已是這兩隊連續三年分佔洋聯前兩名。西武在去年季後流失好幾位重要的主力球員，包括兩度拿下打點王的淺村榮斗、王牌投手菊池雄星以及捕手炭谷銀仁朗，加上去年勝投王多和田真三郎因傷缺陣大半球季，因此預料本季戰績會下滑，事實上也如預期，西武在8月前的戰績在三到五名間游走，沒想到8月中睡獅乍醒，從此戰績一飛沖天，9月中超越軟銀成為洋聯第一，西武今年的得失分數據與上季比較並沒有差多少，平均一場得分從5.54略降至5.27分，失分則從4.57分略升到4.86分，顯示即使有多位主力投打離隊，西武戰力並沒有受到太大的影響。

至於軟銀，本季則遭受到近年來最大的傷兵潮，姑且不說那幾名在去年開刀後還回不來的主力後援，上季拿下13勝的石川柊太至今也因傷整季未上一軍，日職最強打者柳田悠岐、中村晃、東浜巨、和田毅、洋投范登賀克(Rick van den Hurk)、洋砲賈西亞(Yurisbel Gracial)等主力球員都因傷缺陣，時間有長有短，但都是以月為單位計算，在這種狀況下，軟銀還能佔據龍頭長達3個月之久，直到最近才被翻轉，也算是盡力了。

從這三年的戰情來看，西武及軟銀不管在戰績及戰力上都領先洋聯，其他4隊得在季後多加油，否則由西武及軟銀爭冠的局勢在未來這幾年將成常態。