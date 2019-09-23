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陳致遠當關主！戰鬥陀螺球星PK賽 打造汐止棒球重鎮

2019-09-23 15:27聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

汐止區戰鬥陀螺球星PK賽週末開戰！新北市汐止區公所與新北市民進黨議員張錦豪合作，將於9月29日舉辦「戰鬥陀螺球星PK賽及闖關活動」，除了透過競賽及趣味活動提升運動風氣外，更邀請陳致遠等5位球星，藉此推廣完整三級棒球制度，打造汐止成為棒球重鎮。

為提升汐止當地運動風氣，張錦豪與公所合作，將於9月29日在秀峰高中體育館舉辦「戰鬥陀螺球星PK賽及闖關活動」，以親子趣味闖關活動方式進行，並邀請陳致遠、陳致鵬、黃龍義、楊騏旭、呂家豪等5位棒球明星擔任遊戲關主，與民眾互動。

闖關活動共10關卡，前5關將由球星擔任關主，與大小朋友進行戰鬥陀螺PK戰，現場將提供陀螺讓大小朋友免費使用，民眾也可自備戰鬥陀螺，另，除了闖關活動外，現場也設有自由PK區。想參與的民眾可在活動當天早上8點40分現場報名，前100名報名者還能得到一份精美獎品，而完成活動闖關者，也可得到小禮物。

張錦豪表示，舉辦這項活動除了希望能帶動運動風氣外，最重要的是讓民眾重視棒球運動的發展，透過父母親帶著孩童來參與活動，與前職棒球明星互動與了解，藉此推廣完整三級棒球制度。

張說，汐止有很好的棒球風氣，汐止國小、金龍國小、北港國小、秀峰國中、秀峰高中皆有棒球隊，並培養許多品行良好、球季優秀的球員，但如同許多偏遠地區學校，都面臨人才外流的情況。

「汐止對外的形象，不是淹水，也不該是塞車」張錦豪說，棒球好手的培養並非一朝一夕，汐止當地已有既有球隊及教練，除了為這群未來選手爭取更多的資源外，就是讓民眾了解三級棒球制度的重要性，不再讓棒球好手外流，將汐止打造成「棒球重鎮」。

新北市汐止區公所與新北市民進黨議員張錦豪合作，將於9月29日舉辦「戰鬥陀螺球星P...
新北市汐止區公所與新北市民進黨議員張錦豪合作，將於9月29日舉辦「戰鬥陀螺球星PK賽及闖關活動」。圖／新北市議員張錦豪提供
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新北市汐止區公所與新北市民進黨議員張錦豪（圖）合作，將於9月29日舉辦「戰鬥陀螺...
新北市汐止區公所與新北市民進黨議員張錦豪（圖）合作，將於9月29日舉辦「戰鬥陀螺球星PK賽及闖關活動」。記者胡瑞玲／攝影
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