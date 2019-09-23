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中職／記憶力超強 彭政閔記得第一次入國手的歌

2019-09-23 13:56聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

中職球星「恰恰」彭政閔（右）推出自傳「證明自己：彭政閔」，球評簡政光（左）擔任採...
中職球星「恰恰」彭政閔（右）推出自傳「證明自己：彭政閔」，球評簡政光（左）擔任採訪撰文。記者蘇志畬／攝影
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中職球星「恰恰」彭政閔宣布今年球季後引退，出版自傳「證明自己：彭政閔」與球迷分享自己的棒球路，彭政閔表示：「棒球路在我們的年代是非常辛苦的，不是喜歡就可以打球。」

跨界當作家的初體驗，彭政閔說：「隔行如隔山，但棒球也不簡單，都很困難。」採訪撰文的球評簡政光則對恰恰記憶力印象深刻，不僅過去點滴都記得清楚，「有一次約訪是在棚拍中間找空檔，即使訪問不時中斷，恰恰都還記得前面問到哪裡，記憶力非常好。」

彭政閔則笑說：「其實很多忘記，後來突然想起來還再打電話追加。」而他印象最深的是美和中學時期，讓恰恰回顧時忍不住想問自己，「幹嘛這麼傻來打棒球？」至於為什麼會這麼想？恰恰笑說：「買書就知道了。」

當看到書的成品，彭政閔翻到自己第一次入選國手的青少棒時期照片，回憶立刻湧上心頭，他說：「就連當時在巴士上唱什麼歌都記起來了，是張信哲的愛如潮水。」

彭政閔在書中也提到，2013年經典賽台日戰，九局上兩出局、二壘有人，投手投到兩好兩壞時，當時身為球隊老大哥的彭政閔認為，自己應該喊個暫停，成為最自責的一件事，如果有機會喊那個暫停，恰恰說：「可能就說個加油吧，緩和一下氣氛，也不知道結果會不會改變。」

彭政閔棒球中職

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