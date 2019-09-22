中職／黃恩賜敲安險勝悍將 獅隊傷到快沒人

2019-09-22 21:42 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



黃恩賜首登板失2分。 擷圖自兄弟粉絲團 分享 facebook 統一獅隊對富邦悍將隊，靠著黃恩賜關鍵的勝利打點，在九局上攻下兩分逆轉勝，以5：3擊敗悍將隊，在雙重賽晚場扳回一城，雙方各拿下一勝。

悍將隊今天一勝一敗，加上猿隊擊敗中信兄弟，全年勝率暫時落居第二，落後猿隊半場勝差，兩隊24、25日在桃園球場的二連戰，將是悍將隊能否進入季後賽的關鍵。

兩隊在八局打完形成3：3平手，九局上一出局、二三壘有人時，獅隊後段代守上場的黃恩賜，敲出一壘方向滾地球，已經趨前守備的一壘手只能選擇傳本壘，但未能刺殺，黃恩賜靠野手選擇上壘，並敲回超前分，下一棒代打鄧志偉再用高飛犧牲打追加一分。

賽後獲選單場MVP，黃恩賜表示：「有點驚訝，不過這場比賽是大家都沒放棄，才會在九局上還有這個機會，當下只想打到球就好，因為對手趨前，打到就有機會。」

獅隊在七局得到兩分、八局上添得一分，取得3：0領先，前七局無失分的先發投手羅里奇，卻在八局下遇亂流，兩出局滿壘時連投兩次四壞，奉送兩分，退場後接手的黃竣彥也送出一次四壞，雙方平手，三分都算在羅里奇帳上，總計7.2局被敲六安，失三分。

獅隊總教練劉育辰表示：「捕手說，八局有感覺好球帶突然變小，羅里奇照前面的方式投卻沒取得好球，沒辦法快速調整下，就在滿壘時投出保送。」

獅隊雖然無緣季後賽，但劉育辰認為仍要認真打好每一場比賽，但今天拿下勝利代價太大，除了午場潘彥廷撞傷外，晚場蔡奕玄也因暈眩退場，才因而換上黃恩賜，劉育辰苦笑說：「球隊已經一堆人受傷，快要沒人了。」