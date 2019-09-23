日職／挖MVP還打不贏廣島 巨人優勝光環褪色

讀賣巨人隊21日在延長賽以3：2逆轉擊敗橫濱DeNA，奪下2019年球季中央聯盟冠軍。這是巨人5年來第一次央聯封王，監督原辰德賽後被高高拋起，回鍋第一年就率軍重返榮耀，也是他自個人自2014年球季之後、第8座優勝監督頭銜。

巨人過去連續4年奪冠失利，追平了隊史最長年數未奪冠紀錄，也造成了前監督高橋由伸去職扛責。請回了60歲的原辰德2度回鍋，巨人球團就是要全力避免寫下隊史最慘紀錄。以結果來說，原辰德達成了球團目標，在巨人軍歷史的地位也絕對會扶搖直上。球評張本勳表示：「巨人今年最大的補強就是原辰德監督，而不是丸佳浩以及其他選手！」

讀賣巨人在4年之後能重新奪冠央聯王座，原辰德回鍋擔任總教練是最大的關鍵。 歐新社資料照片 分享 facebook

即使如此，如果要票選年度MVP，還是可以從巨人隊陣中挑出好幾名選手，包括了坂本勇人（0.313打擊率、39支全壘打、93分打點）、山口俊（15勝4敗、防禦率2.98）、以及丸佳浩（0.294打擊率、27支全壘打、89分打點），都是熱門人選。

其中丸佳浩，雖然他無緣任何個人獎，不像坂本勇人還有全壘打王機會，山口俊更是勝投王在望。丸佳浩的帳面數字也沒有像可望以游擊手身分達成40轟、100分打點的坂本勇人來得亮眼，不過因為他的FA轉隊加盟，分擔了坂本勇人在攻擊上被對手鎖定的壓力。另外，因為丸佳浩的轉隊造成了巨人、廣島兩隊戰力一來一往的差距，巨人得以阻斷廣島鯉魚想要締造4連霸的美夢。如果計算數字之外的效果，丸佳浩絕對稱得上是MVP等級。

丸佳浩轉隊到巨人的首季表現優異，目前打擊率.294、全壘打27支、打點89分，對球隊有很大的貢獻。 擷圖自維基百科／Cake6攝影 分享 facebook

不過也正因為如此，今年巨人隊的這座優勝光環還是褪色不少，原因出在他們在FA市場上砸下重金挖走了廣島隊的中心強打，還是連續兩年央聯的MVP選手，丸佳浩幫助他們得到了冠軍，但卻還是打不贏廣島隊。

今年巨人與廣島在例行賽交手25場，巨人只有10勝14敗1和的戰績，是所有央聯對戰當中唯一敗多於勝的組合。當中包括了5月下旬取得對戰5連勝，7月29日至31日廣島在主場MAZDA球場3連勝橫掃了巨人，使得原辰德賽後氣憤難消，短短1分鐘就結束賽後採訪。廣島今年開季之後狀況不佳，連續5個對戰組合都是敗多於勝，直到4月17日在熊本逆轉擊敗巨人才終止。自此之後廣島士氣大振，並開啟了後來5月締造球團隊史單月新高20勝的紀錄，巨人反成了死對頭的「助攻」。

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這已經是巨人對廣島連續5年居於下風，2017年甚至發生7勝18敗的慘狀，原辰德在上任之後曾經對於扳回頹勢顯得信心滿滿，如今的結果恐怕會讓他顏面無光，廣島依舊是足以讓巨人隊恨得咬牙切齒的對手。廣島鯉魚隊雖然例行賽爭冠失敗，不過打進CS季後賽的機會仍然相當濃厚，4連霸失利，季後賽將成為他們為2019年球季一吐怨氣的最好機會。一旦季後賽巨人再度碰上廣島，還是不能雪恥成功，在季後賽反被咬一口，2019年球季恐怕會有前功盡棄的風險。