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日職／挖MVP還打不贏廣島 巨人優勝光環褪色

2019-09-23 07:00Hiyan

讀賣巨人隊21日在延長賽以3：2逆轉擊敗橫濱DeNA，奪下2019年球季中央聯盟冠軍。這是巨人5年來第一次央聯封王，監督原辰德賽後被高高拋起，回鍋第一年就率軍重返榮耀，也是他自個人自2014年球季之後、第8座優勝監督頭銜。

巨人過去連續4年奪冠失利，追平了隊史最長年數未奪冠紀錄，也造成了前監督高橋由伸去職扛責。請回了60歲的原辰德2度回鍋，巨人球團就是要全力避免寫下隊史最慘紀錄。以結果來說，原辰德達成了球團目標，在巨人軍歷史的地位也絕對會扶搖直上。球評張本勳表示：「巨人今年最大的補強就是原辰德監督，而不是丸佳浩以及其他選手！」

讀賣巨人在4年之後能重新奪冠央聯王座，原辰德回鍋擔任總教練是最大的關鍵。 歐新社...
讀賣巨人在4年之後能重新奪冠央聯王座，原辰德回鍋擔任總教練是最大的關鍵。 歐新社資料照片
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即使如此，如果要票選年度MVP，還是可以從巨人隊陣中挑出好幾名選手，包括了坂本勇人（0.313打擊率、39支全壘打、93分打點）、山口俊（15勝4敗、防禦率2.98）、以及丸佳浩（0.294打擊率、27支全壘打、89分打點），都是熱門人選。

其中丸佳浩，雖然他無緣任何個人獎，不像坂本勇人還有全壘打王機會，山口俊更是勝投王在望。丸佳浩的帳面數字也沒有像可望以游擊手身分達成40轟、100分打點的坂本勇人來得亮眼，不過因為他的FA轉隊加盟，分擔了坂本勇人在攻擊上被對手鎖定的壓力。另外，因為丸佳浩的轉隊造成了巨人、廣島兩隊戰力一來一往的差距，巨人得以阻斷廣島鯉魚想要締造4連霸的美夢。如果計算數字之外的效果，丸佳浩絕對稱得上是MVP等級。

丸佳浩轉隊到巨人的首季表現優異，目前打擊率.294、全壘打27支、打點89分，對...
丸佳浩轉隊到巨人的首季表現優異，目前打擊率.294、全壘打27支、打點89分，對球隊有很大的貢獻。 擷圖自維基百科／Cake6攝影
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不過也正因為如此，今年巨人隊的這座優勝光環還是褪色不少，原因出在他們在FA市場上砸下重金挖走了廣島隊的中心強打，還是連續兩年央聯的MVP選手，丸佳浩幫助他們得到了冠軍，但卻還是打不贏廣島隊。

今年巨人與廣島在例行賽交手25場，巨人只有10勝14敗1和的戰績，是所有央聯對戰當中唯一敗多於勝的組合。當中包括了5月下旬取得對戰5連勝，7月29日至31日廣島在主場MAZDA球場3連勝橫掃了巨人，使得原辰德賽後氣憤難消，短短1分鐘就結束賽後採訪。廣島今年開季之後狀況不佳，連續5個對戰組合都是敗多於勝，直到4月17日在熊本逆轉擊敗巨人才終止。自此之後廣島士氣大振，並開啟了後來5月締造球團隊史單月新高20勝的紀錄，巨人反成了死對頭的「助攻」。

Hiyan製表
Hiyan製表
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這已經是巨人對廣島連續5年居於下風，2017年甚至發生7勝18敗的慘狀，原辰德在上任之後曾經對於扳回頹勢顯得信心滿滿，如今的結果恐怕會讓他顏面無光，廣島依舊是足以讓巨人隊恨得咬牙切齒的對手。廣島鯉魚隊雖然例行賽爭冠失敗，不過打進CS季後賽的機會仍然相當濃厚，4連霸失利，季後賽將成為他們為2019年球季一吐怨氣的最好機會。一旦季後賽巨人再度碰上廣島，還是不能雪恥成功，在季後賽反被咬一口，2019年球季恐怕會有前功盡棄的風險。

讀賣巨人廣島鯉魚

Hiyan

從80-90年代「二郭一莊」的時代開始，台灣就有許多喜歡日本職棒的球迷。希望透過專欄讓喜歡日本職棒的球迷更加深入了解新時代日本職棒的動態與現象。

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