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中職／單場炸裂三轟 悍將15：2大勝獅隊

2019-09-22 17:42聯合報系攝影中心 記者曾原信╱即時報導

中職例行賽今天在新莊棒球場開打，由富邦悍將對上統一獅，在七局下及八局下富邦悍將的兩位打者蔣智賢以及高國麟皆敲出三分打點全壘打，將比數大幅拉開，最後富邦以15：2擊敗統一獅。

中職例行賽22日由富邦悍將對上統一獅，最終由富邦以15：2擊敗統一。記者曾原信／...
中職例行賽22日由富邦悍將對上統一獅，最終由富邦以15：2擊敗統一。記者曾原信／攝影
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中職例行賽22日由富邦悍將對上統一獅，富邦高國麟於八局下敲出三分全壘打。記者曾原...
中職例行賽22日由富邦悍將對上統一獅，富邦高國麟於八局下敲出三分全壘打。記者曾原信／攝影
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中職例行賽22日由富邦悍將對上統一獅，富邦蔣智賢於七局下敲出三分全壘打。記者曾原...
中職例行賽22日由富邦悍將對上統一獅，富邦蔣智賢於七局下敲出三分全壘打。記者曾原信／攝影
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中職例行賽22日由富邦悍將對上統一獅，富邦蔣智賢於七局下敲出三分全壘打。記者曾原...
中職例行賽22日由富邦悍將對上統一獅，富邦蔣智賢於七局下敲出三分全壘打。記者曾原信／攝影
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富邦悍將統一獅中職

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