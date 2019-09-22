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中職／樂天來季參戰 坐收隊史千勝里程碑

2019-09-22 09:45聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

Lamigo桃猿轉賣給日本樂天集團，19日的宣告記者會上，中職會長吳志揚親自出席並表示隊史紀錄將延續計算，這代表著明年賽季開打不久，樂天就可以坐收千勝里程碑，截至今天賽前，猿隊（含前身第一金剛）在中職累積985勝。

2003年La New集團以1.5億轉賣金接手第一金剛，該年正值中職和台灣大聯盟合併，隊史首年100場比賽，只拿到20勝的慘澹成績，隔年正式改名為La New熊，七年期間累積379勝。

隨著主場從高雄澄清湖搬到桃園，La New熊進化成Lamigo桃猿，近九年斬獲586勝，17年隊史總計已達985勝，由於今年賽季猿隊只剩下九場比賽，千勝只能展望明年。

明年中職31年賽季開打後不久，就能迎接史上第四支千勝隊伍誕生，沒想到卻成了外資「收割」戰果，不禁令人感到惋惜。

目前中職最多勝球隊，由元老級的統一獅以1617場稱霸，中信兄弟（含前身兄弟象）1522勝居次，富邦悍將（含前身義大犀牛、興農牛、俊國熊）有1297勝，是第三名。

猿隊總教練洪一中的900勝也確定無法獻給La New集團劉家，目前他手中的879勝，全是在La New熊和Lamigo桃猿執掌兵符取得，將來得在新東家麾下繼續朝中職首位千勝教頭邁進。

中職Lamigo桃猿樂天

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