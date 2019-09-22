日職／巨人慶央聯封王 20分鐘灑完3千罐啤酒

2019-09-22 09:25 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



巨人五年來第一次央聯封王，球員在場上將監督原辰德高高拋起。 截圖自@スポーツ報知 巨人取材班 推特 分享 facebook

巨人昨天延長賽以3：2逆轉橫濱DeNA，確定摘下中央聯盟冠軍，獲得日本大賽門票，封王瞬間包含陽岱鋼等全體球員一同衝出慶祝，接著也在休息室瘋狂享受啤酒浴。

巨人在九局上才拿到追平分，延長賽揮出致勝一擊，由增田大輝敲出適時安打，十局下洋投迪拉羅沙（Rubby De La Rosa）連三K，再見三振的一刻，陽岱鋼和其它隊友振臂衝向投手丘，此役他曾上場代打，形成滾地球出局。

這是巨人五年來第一次央聯封王，歡喜之情自然溢於言表，在場上將監督原辰德高高拋起，今年剛回鍋執教就率軍重返榮耀，讓他不禁留下男兒淚，「大家辛苦了，我非常感動，過去從未有這麼開心的勝利。」

雖然是客場，巨人仍事先準備，在休息室大玩啤酒浴，20分鐘灑完3000瓶啤酒，當家球星坂本勇人直呼，「謝謝幫忙布置的人，客隊拿到聯盟冠軍還能如此款待，真的非常感謝，在邁向日本第一之前，今天就盡情啤酒浴吧。」

巨人先發投手戶鄉翔征完成一軍處女秀，繳出4.2局失兩分，年僅19歲的他，雖然被啤酒噴得一身濕，脖子上依舊掛著提示牌，「我還未成年，無法喝啤酒。」

最後王牌投手菅野智之也對隊友喊話，「我們是最棒的，讓我們再一次帶回日本系列賽冠軍吧。」