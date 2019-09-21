中職／前東家樂天進軍中職 林恩宇期待複製室內練習場

2019-09-21 18:41 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



中信兄弟教練林恩宇是少數穿過東北樂天金鷲隊球衣的台灣球員，隨著樂天集團買下Lamigo桃猿隊，林恩宇期待室內練習場成為中職主場配備，但土地取得仍是一大難題。

林恩宇在2007年從誠泰Cobras隊轉隊到日職，效力東北樂天金鷲，在一軍出賽八場、七場擔任先發，留下一勝三敗，防禦率3.63的成績，也是樂天歷年來四位台灣球員其中一位。

看著旅日時期效力的前東家即將加入中職球團經營，林恩宇表示：「這是中職第一次有外資來經營，大家都很期待新氣象，畢竟是前東家，也了解他們的風格，日本球隊經營上重視SOP，無論管理或是建設都有成熟度，可能是未來大家學習的方向。」

在日職一、二軍待了三年，林恩宇印象最深的是樂天金鷲的室內練習場，面積約半個球場大，足夠球隊在比賽因氣候取消時，仍能維持球員的練習量，同時可供投手、野手一起練習，林恩宇表示：「下雨天也還有6、70公尺可以遠投，東北天氣很冷，還有暖氣維持溫度。」

不少日職球場也擁有相同設施，雖然林恩宇期待樂天集團加入經營後，室內練習場的規劃也能一同引進台灣，不過他也說：「台灣可惜的就是要怎麼找地。」日職球場設計時已將室內練習納入考量，中職球場多已定型，要修改或增建難度很高。