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中職／因肩傷缺席近4個月 邱浩鈞球季尾聲歸隊

2019-09-21 18:40聯合報 記者葉姵妤╱即時報導

邱浩鈞6月降二軍後就待了超過3個半月，直到昨天才重新被登錄一軍。 報系資料照
邱浩鈞6月降二軍後就待了超過3個半月，直到昨天才重新被登錄一軍。 報系資料照
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統一獅隊邱浩鈞去年以23次中繼成功奪下年度中繼王，今年上半季雖正常出賽，卻沒能發揮應有水準，之後檢查出肩膀傷勢，6月降二軍後就待了超過3個半月，直到昨天才重新被登錄一軍。

邱浩鈞是獅隊的牛棚大將，今年上半季出賽21場，拿下10次中繼成功，但防禦率達5.62，他提到，從開季起，自己在投球時感覺不像前2年來得順暢，「有時候帳面上可能沒有失分，但自己想要的位置都沒丟出來，變化球的角度和犀利度也有差。」

邱浩鈞透露，投球時手的感覺怪怪的，自己原以為增強肌力或伸展就能改善，但5月時常常在出手時突然有軟掉的感覺，之後檢查出肩膀關節唇撕裂傷，被降二軍休養，邱浩鈞說：「這是幾乎每個投手都會有的傷，只是看有沒有影響到投球。」

在二軍期間，邱浩鈞經過一個月完全休息不碰球，之後夠過訓練強化周圍的肌群，恢復丟球後就沒有不舒服的感覺，他也從7月中起開始在二軍出賽。而獅隊確定無緣季後賽，邱浩鈞如今在球季尾聲回到一軍。

雖因傷缺席了近半個球季，邱浩鈞前2年出賽數都排名全隊投手前2，2017年出賽61場是獅隊最多、聯盟第3，去年出賽55場在全隊僅次於王鏡銘、排聯盟第5，他說：「前兩年自己的出賽數算多，今年沒有這麼多，就當作是調整。」

以邱浩鈞前兩年的穩定表現，原有機會在今年底12強成為中華隊的牛棚戰力，但本季因傷勢影響出賽，也可能錯失入選機會，邱浩鈞笑說：「中職4隊終結者加上旅外投手就夠啦，自己有拚到就努力，沒拚到就代表自己比別人差。」

牛棚

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